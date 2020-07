Doctor Strange 2 presentará en el UCM algo más poderoso que el Guantelete del Infinito de Thanos

MADRID, 5 Jul. (CulturaOcio) -

Gracias al Guantelete del Infinito, y a sus correspondientes Gemas, Thanos pudo llevar a cabo su plan de erradicar a la mitad de la población del universo. El artefacto dotaba a su portador de un poder prácticamente ilimitado, y sin embargo en el Universo Marvel existen seres que tienen todavía más poder que el Guantelete. Uno de ellos podría debutar en Doctor Strange 2.

Con la reciente confirmación de que Mordo (Chiwetel Ejiofor) en Doctor Strange and The Multiverse of Madness, Marvel puede haber revelado la inminente llegada del ser conocido como Tribunal Viviente, una entidad cósmica que se encarga de velar por el equilibrio entre los Multiversos de Marvel.

En la escena post-créditos de Doctor Strange, el aparentemente benévolo Mordo utiliza un objeto llamado Bastón del Tribunal Viviente, tras revelarse contra los hechiceros por creer que "son demasiados" y que están corrompidos por la Anciana y las artes oscuras. Esto podría ser el punto de partida de un enfrentamiento más grande entre Strange y Mordo, que contaría en su bando con el Tribunal Viviente.

Presentado por primera vez en Strange Tales #157, el Tribunal Viviente es una de las grandes entidades cósmicas dentro de los cómics Marvel, como lo son Galactus o la Fuerza Fénix. El Tribunal actúa como juez, jurado y verdugo en su misión de mantener el equilibrio multiversal. Se trata de un ser de tres cabezas, cada una de las cuales representa una personalidad, que deben ponerse de acuerdo para que el Tribunal Viviente pueda actuar.

Su poder sólo es superado por el Celestial conocido como One-Above-All, considerado el creador de toda la vida del universo principal y del resto de multiversos de Marvel. Esto quiere decir que ambos personajes poseen un poder infinitamente superior al del Guantelete del Infinito, ya que son capaces de actuar en todas las versiones del universo, y no sólo en la que se encuentran.

Aunque el Guantelete permitió a Thanos y a Iron Man primero quitar y luego devolver la vida a la mitad de los seres vivos -además de alterar el tiempo, la realidad, el espacio y otros muchos poderes- su alcance sólo afecta al universo en el que se está utilizando.

Es decir, a priori el resto de versiones de la realidad está a salvo. Esto no ocurre con el Tribunal Viviente, ya que como guardián del equilibrio tiene acceso a todas las otras versiones de la existencia.

Por el momento no hay forma de confirmar que el Tribunal Viviente, que ya iba a aparecer en Vengadores: Endgame para juzgar a Thanos pero fue descartado, vaya a formar parte de Doctor Strange 2, pero teniendo en cuenta el regreso de Mordo, y el propio título de la película, existen bastantes posibilidades de que se presente al guardián del Multiverso.

Doctor Strange and The Multiverse of Marvel tiene prevista su llegada a los cines en marzo de 2022.