El remake de Sleepy Hollow con Sydney Sweeney ya tiene al sustituto de Johnny Depp - MANDALAY PICTURES / LIONSGATE

MADRID, 6 Nov. (CulturaOcio) -

La nueva versión de la leyenda de Sleepy Hollow que prepara Sydney Sweeney ya ha encontrado a su Ichabod Crane, el protagonista del relato de Washington Irving al que Johnny Depp dio vida en el filme de Tim Burton, estrenado en 1999. Se trata del actor y estrella de He-Man y los Masters del Universo, Nicholas Galitzine.

Según Deadline, Galitzine se encuentra en las negociaciones finales para interpretar a Ichabod Crane en la película. De este modo, el actor, que también se ha puesto a las órdenes de Peter Berg en el filme bélico Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra, se suma así a Sweeney, quien interpretará a Katrina Van Tassel, y a Belmont Cameli (Off Campus), que dará vida a Brom Bones, el otro pretendiente de la joven junto a Ichabod Crane.

Sin embargo, sus disputas amorosas pronto quedarán en un segundo plano cuando un asesino sobrenatural comience a acechar los campos de Sleepy Hollow en busca de nuevas víctimas. La película combinará el relato clásico de Washington Irving con elementos propios del thriller sobrenatural, psicológico y erótico.

Esta adaptación de Sleepy Hollow está basada en la primera novela de Lindsey Anderson Beer, cineasta responsable de Cementerio viviente: Los orígenes, cuyo lanzamiento está previsto para otoño de 2027. La propia Beer se encargará también de dirigir la película y escribir el guion.

Por su parte, Sweeney también producirá la película a través de su compañía, Honey Trap, que recientemente alcanzó un acuerdo con Sony Pictures para desarrollar proyectos de forma conjunta.

QUIÉN ES ICHABOD CRANE

Creado por Washington Irving para su relato corto La leyenda de Sleepy Hollow, publicado en 1820, Ichabod Crane es un tímido y torpe maestro de escuela procedente de Connecticut que llega a la localidad rural de Sleepy Hollow en la década de 1790. Allí se interesa por Katrina Van Tassel, una joven del lugar que también ha llamado la atención de Brom Bones, un vecino conocido por sus bromas y fanfarronadas.

Después de que Bones asuste a los asistentes a una fiesta con la inquietante historia del jinete sin cabeza, el espectro de un mercenario hessiano decapitado por una bala de cañón durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos, Crane se topa con la aterradora figura y desaparece para siempre. El relato insinúa que el jinete podría ser el propio Bones disfrazado.

En las adaptaciones más modernas del relato, Crane ha sido retratado como un héroe más activo y decidido. Es el caso de la película Sleepy Hollow, dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, y de la serie sobrenatural del mismo nombre, en la que Tom Mison dio vida al personaje.