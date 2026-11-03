Archivo - Johnny Depp quiere volver a Piratas del Caribe para despedir a Jack Sparrow "de una forma más positiva" - WALT DISNEY PICTURES / ENTERTAINMENT PICTURES / EU

MADRID, 3 Nov. (CulturaOcio) -

Ha pasado casi una década desde que se estrenara la quinta entrega de Piratas del Caribe, La venganza de Salazar, que llegó a los cines en 2017. Desde entonces, ha habido continuos rumores sobre el futuro de la saga que, según las últimas informaciones, contará con una sexta película, y sobre si Johnny Depp volverá a encarnar al icónico Jack Sparrow. Ahora, el actor ha revelado que se encuentra abierto a la posibilidad de volver a dar vida al capitán de la Perla Negra.

"Si todo está exactamente como debe estar en lo que respecta a cómo van a poner el broche final a la franquicia de Piratas... lo único en lo que realmente quiero participar, de verdad, es simplemente despedirles de una forma más positiva", expuso Depp en declaraciones a Entertainment Tonight.

Aunque la vuelta de Depp a Piratas del Caribe no está confirmada, cabe recordar que el productor de la saga, Jerry Bruckheimer, ha expresado en más de una ocasión su disposición a volver a trabajar con el intérprete, señalando incluso que ya habían mantenido algunas conversaciones al respecto.

"Mañana iría a trabajar con [Jerry] Bruckheimer para lo que fuera", aseguró por su lado Depp. "Da igual... si se trata de Jerry, confío en él. Nos une una profunda amistad", añadió.

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Por el momento no se sabe demasiado de la sexta entrega de Piratas del Caribe, si bien el pasado mes de agosto, Deadline informó citando "fuentes fiables" cercanas a la producción, de que la cinta "no se percibirá como la enésima historia del capitán Jack Sparrow, sino que el próximo capítulo se centrará en la protagonista interpretada por Margot Robbie, con Sparrow como personaje secundario". "En esencia, una evolución de la franquicia", indicó el medio estadounidense.

Basada en una atracción de los parques temáticos de Disney, la saga comenzó su andadura en los cines en 2003 con Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra, protagonizada por Depp junto a Orlando Bloom y Keira Knightley. La cinta recaudó más de 654 millones de dólares en todo el mundo. Después llegó El cofre del hombre muerto (2006), la entrega más taquillera, con más de 1.000 millones, En el fin del mundo (2007), En mareas misteriosas (2011) y por último, La venganza de Salazar, en 2017. La franquicia ha recaudado más de 4.500 millones de dólares en todo el mundo con sus cinco entregas anteriores.

El regreso de Depp parece ahora casi seguro, si bien por un tiempo se antojó imposible debido a que Disney cortó lazos con el actor a raíz de la batalla legal que mantuvo con su exmujer Amber Heard, con acusaciones de maltrato cruzadas, y este, al sentirse traicionado, afirmó que no volvería a trabajar con La Casa del Ratón.