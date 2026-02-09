Brad Pitt regresa como Cliff Booth en el censuradísimo tráiler de la secuela de Érase una vez en... Hollywood- NETFLIX

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

The Adventures of Cliff Booth, la secuela de Érase una vez en... Hollywood centrada en el personaje de Brad Pitt (papel que le valió el Oscar a mejor actor de reparto), ha aprovechado la Super Bowl LX para lanzar su primer tráiler. A diferencia de su predecesora, la cinta no cuenta con Quentin Tarantino como director, sino que está dirigida por David Fincher.

El adelanto, de apenas un minuto de duración, muestra imágenes de Cliff relajándose en un bar, paseando por un plató de cine, conduciendo en un circuito y depositando una estatuilla dorada sobre la mesa.

Fugaces secuencias en las que unas rayas de un azul eléctrico censuran elementos como tabaco, bebida, palabras malsonantes o desnudos (apareciendo, por tanto, casi en cada fotograma). La cinta, que estará distribuida por Netflix, todavía no cuenta con fecha de estreno, sino que el tráiler acaba con un sencillo "próximamente"... aunque se espera que llegue en verano de este mismo año.

Aparte de Pitt, el reparto de The Adventures of Cliff Booth cuenta también con Elizabeth Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan, Carla Gugino, Holt McCallany y Timothy Olyphant, entre otros. No está previsto que Leonardo DiCaprio aparezca en la película, a pesar de su papel protagonista en la anterior.

Tanto Érase una vez en... Hollywood, que terminaba con Cliff y Rick Dalton (DiCaprio) asesinando a la familia Manson la noche que planeaban matar a Sharon Tate, como The Adventures of Cliff Booth se basan en una novela de Tarantino.