De Lady Gaga a Pedro Pascal: Todos los invitados de Bad Bunny en la Super Bowl 2026

MADRID, 9 Feb. (CulturaOcio) -

La madrugada del lunes 9 de febrero se celebró la Super Bowl LX, en la que los Seattle Seahawks se han impuesto a los New England Patriots. Más allá del desenlace deportivo, buena parte de la atención del evento se concentró en el espectáculo musical del descanso, donde Bad Bunny fue el artista principal. Su actuación no se limitó a la interpretación de canciones como Yo perreo sola y Titi me preguntó, sino que se apoyó en apariciones relámpago de distintas celebridades.

En esa línea de cameos, una parte del espectáculo giró en torno a La casita, un elemento escenográfico inspirado en una vivienda puertorriqueña que funcionó como punto de encuentro para varias estrellas. Desde alguno de los actores más populares de los últimos años a una de las artistas más reconocidas del siglo XXI hasta una boda celebrada en directo, a continuación repasamos todos los invitados que subieron al escenario durante la actuación de Bad Bunny:

CARDI B

Cardi B at the Super Bowl stage during Bad Bunny's performance pic.twitter.com/x6jyTNSlxI — beyza misses chandler (@beyzanurapaydin) February 9, 2026

Cardi B apareció en los compases iniciales junto al cuerpo de bailarines en una intervención corta, pero muy visible por su posición en el conjunto escénico.

PEDRO PASCAL

PEDRO PASCAL THOUGHT HE COULD HIDE FROM US 😭#SuperBowl pic.twitter.com/eBTPqJDhvt — geecee ♡ (@gcindisguise) February 9, 2026

El actor de The Last of Us y Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos apareció fugazmente en el ambiente festivo de La casita.

JESSICA ALBA

Jessica Alba presente en la casita de Bad Bunny ✨️✨️✨️ pic.twitter.com/8JnbV8whvo — Javier ⚽️ Hernández (@xavienjoy) February 9, 2026

La actriz de Sin City y Dark Angel también estuvo en el decorado de La casita y se sumó a la sucesión de rostros reconocibles a lo largo del número.

LADY GAGA

FULL VIDEO: lady gaga performing die with a smile at the #SuperBowl halftime show pic.twitter.com/riW8Rdgp1E — Gaga Crave 🌷 (@AMENARTPOP) February 9, 2026

La sorpresa musical más comentada fue la entrada de Lady Gaga, que irrumpió como invitada para interpretar Die With a Smile y para bailar con Bad Bunny al ritmo de Baile Inolvidable.

RICKY MARTIN

ricky martin performing during bad bunny’s super bowl halftime show !

pic.twitter.com/sWEROKDmvS — 2000s (@PopCulture2000s) February 9, 2026

Ricky Martin se sumó como invitado, reforzando el componente puertorriqueño del espectáculo, e interpretó Lo que le pasó a Hawaii y enlazó ese segmento con El Apagón.

YOUNG MIKO

Young Miko junto a Pedro Pascal en casita del Super Bowl! 💞 pic.twitter.com/pVvp3AILcg — Young Miko Crew (@YoungMikoCrew) February 9, 2026

La cantante puertorriqueña de Classy 101 también formó parte del grupo de invitados que aparecieron en segundo plano alrededor de La casita.

KAROL G

Karol G se integró en el desfile de cameos del set sin interrumpir el hilo musical del show.

TOÑITA

Here’s the moment when the iconic Toñita serves a drink to Bad Bunny in the middle of the #Halftime of the #SuperBowlLX https://t.co/hfSOUy41Gu pic.twitter.com/Q2ks9VtoNl — Sarah Yáñez-Richards (@SarahYanezR) February 9, 2026

Aunque no se trata de una celebridad en el sentido convencional, Toñita Cay tuvo un cameo muy significativo, pues es la responsable del Caribbean Social Club, un local emblemático de la comunidad puertorriqueña en Brooklyn que el artista frecuenta y ha mencionado en su música. De ahí que su breve aparición, en la que le entrega una bebida en pleno show a Bad Bunny, funcionara como uno de los guiños más especiales.

LOS NOVIOS QUE SE CASARON EN DIRECTO

A real life couple got married at the @SuperBowl during Bad Bunny's half-time show in the Levi's stadium. What a way to start the next phase of your life! ❤️pic.twitter.com/Jy3pp7LXg7 — EssentiallySports (@ES_sportsnews) February 9, 2026

Más allá de los cameos, durante el tramo en el que sonaba Baile Inolvidable se incorporó una boda celebrada en directo dentro del espectáculo que terminó eclipsando incluso a varios invitados.

Según confirma el equipo de Bad Bunny, la pareja había invitado al artista a su boda, pero, en lugar de asistir, el cantante les propuso casarse durante el espectáculo de la Super Bowl.