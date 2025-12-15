El final de Puñales por la espalda: De entre los muertos, explicado: ¿Quién es el asesino y quién muere? - NETFLIX

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

Ya está en Netflix Puñales por la espalda: De entre los muertos, con Daniel Craig de nuevo en el papel del agudo detective Benoit Blanc. En esta tercera entrega de la franquicia, la trama se traslada hasta Chimney Rock, un pueblo pintoresco y religioso situado al norte de Nueva York, donde el investigador se topará con un nuevo y desconcertante asesinato, cuyo eje central es la fe, la religión y un valiosísimo diamante. Pero... ¿Quién es el verdadero autor de este crimen?

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La cinta arranca con Jud Duplenticy (Josh O' Connell), un exboxeador que aspira a ser un buen sacerdote y al que envían hasta Chimney Rock, donde se pone al servicio del padre Jefferson Wicks (Josh Brolin). Tras un enaltecido sermón del Domingo de Ramos, ambos discuten porque Duplenticy descubre que Wicks se aprovecha de una feligresa para financiar su iglesia.

Wicks se retira a un cuartito junto al sagrario después de su encontronazo con Duplenticy. Repentinamente, Jud lo encuentra muerto, con una cabeza de diablo metálica en la espalda y un charco de sangre; a ojos vista, se trata de un asesinato imposible: no hay más entradas o salidas, ni tiempo de que alguien pudiera entrar o salir. Duplenticy se convierte en el principal sospechoso de asesinato, hasta que Blanc y Geraldine Scott (Mila Kunis), la jefa de policía, determinan, cuando llegan a la escena del crimen, que no pudo ser él.

Sin embargo, lo cierto es que fue perpetrado por tres personas. Durante una buena parte de la cinta, los espectadores creen que Wicks, quien resulta ser en secreto el padre de Cy Dravens (Daryl McCormack), ha vuelto de entre los muertos. Pero en el último tercio del filme, acaba siendo encontrado muerto en el sótano del doctor Nat Sharp (Jeremy Renner), junto al cadáver descompuesto con ácido del propio Sharp.

Este, junto a la feligresa Martha Delacroix (Glenn Close) y su pareja sentimental Samson Holt (Thomas Hayden Church), fueron quienes planearon el asesinato de Wicks. ¿La razón? Décadas atrás, el abuelo de Wicks, Prentice, ocultó un diamante inmensamente valioso: La Manzana de Eva. Delacroix lo sabía porque Prentice se lo confesó, encargándole protegerlo para evitar que la codicia destruyera a otros. Cuando Martha admite ante Wicks que conoce el paradero del diamante, descubre que planea abrir la tumba, quedarse con la joya y exponer públicamente los pecados de su congregación. Delacroix decide impedírselo.

Pero más tarde, Sharp decide quedarse para él la codiciada joya, después de que Sampson lo recupere, y lo mata. Nat se enfrenta a Martha e intenta envenenarla, pero es ella quien acaba asesinándolo y arroja su cadáver junto al de Wicks. Al saber que Blanc ha resuelto el caso, Delacroix se suicida con el mismo veneno que Nat le tenía preparado. Benoit decide no exponerla públicamente y que Jud la confiese; además, Martha le confía la Manzana de Eva.

Instantes después, Blanc congrega a todos para la gran revelación, pero tras ver la fe de Jud, experimenta el llamado efecto Damasco, un momento de revelación que transforma su manera de entender la verdad. Declara falsamente que el caso es irresoluble y solo revela la verdad a Jud y Geraldine. Un año más tarde, Dravens reclama La Manzana de Eva, pero Blanc y Duplenticy niegan saber el paradero de la joya.