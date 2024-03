MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

Billie Eilish y Finneas O'Connell ya se alzaron con el Oscar a mejor canción original en 2022 con No Time to Die, tema compuesto para la película de James Bond titulada Sin tiempo para morir. Ahora, los hermanos han logrado el mismo premio con What Was I Made For?, canción que compusieron para Barbie. Con estos dos galardones bajo el brazo, Eilish se ha convertido, a sus 22 años, en la persona más joven en ganar dos Oscar.

"Anoche tuve una pesadilla sobre este momento", comenzó Eilish al recoger su galardón de la mano de Cynthia Erivo y Ariana Grande, coprotagonistas de Wicked. "Muchas gracias a la Academia. Nunca creí que esto podía pasar, no me lo esperaba... Me siento tan afortunada y honrada. Gracias a Greta... Gracias, te quiero mucho por esto, estoy tan agradecida por esta canción, por esta película y por la manera en la que me sentí al hacerla. Esto va para todos aquellos a los que les ha llegado la película y por lo increíble que es", dijo la cantante.

"Gracias a la Academia, no me imaginaba que fuera a pasar. Gracias Greta, te quiero, gracias por cómo me has hecho sentir".💙



Billie Eilish gana el #Oscars2024 a Mejor canción por #Barbie. pic.twitter.com/9WUp2cn7qk — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) March 11, 2024

Con esta victoria, Eilish ha conseguido romper un récord que hasta ahora lo ostentaba la legendaria Luise Rainer. La intérprete alemana ganó por dos años consecutivos el Oscar a mejor actriz, en 1937 por El gran Ziegfeld, y en 1938 por La buena tierra. Este último lo ganó con 28 años, convirtiéndose así en la persona más joven en ganar dos Oscars, ahora superada por Billie Eilish.

Junto con What Was I Made For?, la cinta de Greta Gerwig también contaba con I'm Just Ken, compuesta por Mark Ronson y Andrew Wyatt e interpretada por Ryan Gosling, en la lista de nominados a canción original. En total, eran ocho los premios a los que optaba Barbie que tan solo se alzó con este Oscar a la mejor canción original en una categoría en la que competía, además de con la mencionada I'm Just Ken, con The fire inside la canción de Flamin' Hot compuesta por Diane Warren; con It never went away tema creado para la película American Symphony por Jon Batiste y Dan Wilson; y con Wahzhazhe, la canción compuesta para el filme Los asesinos de la luna por Scott George.