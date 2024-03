Oscar 2024: Billie Eilish, Ramy Youssef y otras estrellas lucen pins rojos para pedir el alto el fuego en Gaza

MADRID, 10 Mar. (CulturaOcio) -

La cantante Billie Eilish, el actor de 'Pobres criaturas' Ramy Youssef y otras celebridades han lucido pins rojos en la alfombra roja de la 96.ª edición de los Premios Oscar para pedir el alto el fuego inmediato en Gaza. Además, cientos de personas se concentraron en las inmediaciones del Dolby Theatre de Los Ángeles para reclamar la paz y el fin la guerra en Oriente Medio.

"Pedimos un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza. Pedimos paz y justicia duradera para el pueblo palestino", declaró Youssef en declaraciones a Variety. "Es un mensaje universal: 'Dejemos de matar niños. No participemos en más guerras'. Nadie ha mirado atrás en la guerra y ha pensado que una campaña de bombardeos fue una buena idea. Mucha gente va a llevar estas insignias esta noche", señaló.

