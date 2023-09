Tim Burton carga contra la Inteligencia Artificial que imita sus películas: "Es como si un robot te robase el alma"

MADRID, 12 Sep. (CulturaOcio) -

Una de las características más reconocibles en las películas de Tim Burton es el potente y paricularísimo estilo visual que despliega el cineasta. Tanto es así que después de que varios programas de Inteligencia Artificial hayan recreado su singular impronta, el director, horrorizado, asegura es que esto es "como si un robot te robase la humanidad y toda tu alma".

El uso cada vez más frecuente de la Inteligencia Artificial dentro de la industria en grandes producciones, como las de Marvel en los títulos de crédito iniciales de Secret Invasion (Invasión Secreta), es motivo de gran polémica y malestar tanto entre el público como en los actores. Es más, la regulación de esta tecnología es uno de los puntos clave en las reivindicaciones de los sindicatos de actores y guionistas que están desde hace varios meses en huelga.

El pasado verano, Buzzfeed publicó un artículo fotográfico en el que una Inteligencia Artificial recreó algunos personajes Disney, entre ellos, Elsa, la protagonista de Frozen, o la princesa Aurora de La Bella Durmiente, como si fuesen los protagonistas de una de las más aclamadas películas del director, La novia cadáver.

Y Burton no ha dejado escapar de dar su contundente opinión al respecto en una reciente entrevista con The Independent. Así, el director de cintas como Sombras Tenebrosas o Charlie y la fábrica de chocolate, además de encontrar como perturbador la utilización del uso de Inteligencia Artificial en las películas, es algo que le recuerda a "cuando otras culturas dicen: 'No me saques una foto porque te roban el alma'".

"Lo que hace es absorber algo de ti. Coge algo de tu alma o esencia; Es muy inquietante, especialmente si se trata de algo que tiene que ver contigo. Es como un robot que te arranca tu humanidad, tu alma", concluye Burton.

Tras la primera temporada de Miércoles, Burton contará de nuevo para Bitelchús 2 con Jenna Ortega como la hija de Lydia Deetz, a la que volverá a interpretar Winona Ryder junto a Michael Keaton en el papel del hilarante bio exorcista. Aunque el filme tiene previsto estrenar el 6 de septiembre de 2024, por el momento la película se ha visto obligada a paralizar su rodaje a causa de las huelgas convocadas por los sindicatos de guionistas y actores de Hollywood.