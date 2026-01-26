El rapero Travis Scott se cuela en el nuevo tráiler de La Odisea de Nolan, que se adentra en la Guerra de Troya - UNIVERSAL

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

El 17 de julio llega a los cines La Odisea, la descomunal superproducción de Christopher Nolan que adapta el poema épico de Homero. Con un voluminoso reparto liderado por Matt Damon como Odiseo, un nuevo avance del largometraje ha ofrecido el primer vistazo a Travis Scott, artista musical nominado diez veces a los Grammy, en lo próximo del director de Oppenheimer.

El spot televisivo, de un minuto de duración, se ha emitido durante la retransmisión del Campeonato de la AFC y coloca al rapero en el centro de la escena. En este adelanto de La Odisea, Menelao (Jon Bernthal) y Telémaco (Tom Holland) aparecen en un comedor en un ambiente de máxima tensión, pero el músico impone silencio a golpe de bastón y enmarca la amenaza de la guerra de Troya.

"Una guerra, un hombre, un truco... Un truco para derribar las murallas de Troya", advierte el personaje de Scott del estallido del conflicto troyano mientras el montaje intercala imágenes de la guerra de Troya. "¡Ardiendo, gritando hasta el suelo!", exclama. Por el momento, no se ha revelado el papel que interpreta Scott ni su peso en la trama.

No es la primera vez que el director de Interstellar y Travis Scott trabajan juntos. El cineasta ya contó con el músico en la banda sonora de Tenet, para la que Scott compuso el tema The Plan. "Su voz se convirtió en la pieza final de un rompecabezas de un año. Sus aportaciones al mecanismo musical y narrativo que Ludwig Göransson y yo estábamos construyendo fueron inmediatas, lúcidas y profundas", expresó Nolan en 2020.

La historia de lo nuevo de Nolan sigue a Odiseo, encarnado por el protagonista Matt Damon, rey de Ítaca, en su peligroso regreso a casa tras la guerra de Troya. Para reencontrarse con su esposa Penélope, deberá cruzar mares traicioneros y enfrentarse a figuras de la mitología griega como Polifemo el cíclope, las Sirenas, la ninfa Calipso y la diosa hechicera Circe.

Junto a Damon, que repite con Nolan tras colaborar con el director en filmes como Interstellar o la más reciente Oppenheimer,completan el reparto Tom Holland como Telémaco, el hijo del protagonista; Anne Hathaway como Penélope, la esposa de Ulises; Robert Pattison como el ladino Antinous; Zendaya, que encarnará a la diosa Atenea; Charlize Theron, que interpretará a la poderosa hechicera Circe; Jon Bernthal como el rey espartano Menelao; John Leguizamo que da vida a Eumeo; Benny Safdie como el imponente Agamemnon; y Mia Goth que intepretará a Melantho, una de las doncellas de Penélope.

Dirigida y escrita por Nolan, La Odisea cuenta con un presupuesto ronda los 250 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta más cara del realizador y está grabada íntegramente en IMAX de 70 mm, su formato predilecto. El reparto del filme también cuenta con Lupita Nyong'o, Elliot Page, Samatha Morton, Cosmo Jarvis o Will Yun Lee, entre otros.