Leonardo DiCaprio revela su película favorita de Christopher Nolan... Y no es Origen (Inception)

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Entre los prestigiosos directores con los que ha trabajado Leonardo DiCaprio a lo largo de su carrera, donde destacan cineastas como Martin Scorsese, Quentin Tarantino o Steven Spielberg, figura Christopher Nolan, con quien encabezó Origen en 2010. Ahora, el actor ha elegido su película favorita del realizador de títulos como Interstellar, Oppenheimer, El caballero oscuro y El truco final, y su respuesta sorprende por su conocida distancia con ese tipo de producciones.

En una entrevista con Collider, el ganador del Oscar por El renacido se decantó sin vacilar por El caballero oscuro, la segunda entrega de la trilogía de Batman, como su largometraje preferido de Nolan. La elección de DiCaprio resulta significativa porque el intérprete ha evitado participar en entregas de superhéroes durante toda su carrera y, aunque no existe una crítica explícita por su parte al género, Timothée Chalamet reveló que DiCaprio le recomendó "nada de drogas duras y nada de películas de superhéroes".

Protagonizada por Christian Bale como Bruce Wayne / Batman y Heath Ledger como Joker, El caballero oscuro recaudó 1.009 millones de dólares a nivel mundial, cifra que la tercera parte superó con 1.115 millones. Sumados a los 375 de la primera película, Batman Begins, el total amasado por la trilogía roza los 2.500 millones.

Para comprobar si DiCaprio mantiene El caballero oscuro en la cima de la filmografía de Nolan habrá que esperar al 17 de julio de 2026, día del estreno de La odisea, el próximo largometraje del cineasta. Basada en el poema épico de Homero, la película cuenta en su reparto con Matt Damon como Odiseo y Tom Holland como su hijo Telémaco, además de con Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron y Jon Bernthal, entre otros.

Por otro lado, el futuro de Batman en imagen real se articula en dos frentes claros. Dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Pattinson, la segunda parte de The Batman tiene previsto iniciar su rodaje en primavera de 2026 y llegará a los cines el 1 de octubre de 2027. En paralelo, el DCU de James Gunn prepara The Brave and the Bold, película dirigida por Andy Muschietti (The Flash, It) con guion en marcha y sin reparto ni fecha de estreno anunciados.