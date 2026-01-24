Matt Damon dice que hay actores que prefieren "ir a la cárcel" antes que ser cancelados - NETFLIX

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

Matt Damon y Ben Affleck, que se encuentran en plena campaña promocional de su película El botín, han compartido su visión sobre la cultura de la cancelación. Los ganadores del Oscar a mejor guion original por El indomable Will Hunting sostienen que el linchamiento público puede llegar a ser tan desmesurado que hay quienes preferirían afrontar una condena en prisión antes que un escrutinio social.

"Apuesto a que algunas de esas personas habrían preferido ir a la cárcel 18 meses, o lo que fuera, y luego salir y decir: 'He pagado mi deuda. Ya está. ¿Podemos darlo por zanjado?'", expone Damon en el podcast The Joe Rogan Experience, donde añade que "lo de quedar públicamente despellejado no termina nunca y te perseguirá hasta la tumba".

Por su parte, Affleck compara la cultura de la cancelación a un "instinto propio de sexto de primaria" donde se señala a alguien para decir "oh, está metido en un lío". "Los humanos a veces tienen instintos oscuros y retorcidos de aislar a los demás o de disfrutar cuando otros están en problemas", opina el intérprete, que lo atribuye a la necesidad de reafirmarse en que "oye, ese no soy yo". "Si puedes señalar con el dedo, todo el mundo mira hacia allí y nos sentimos más seguros", asegura.

El director de Argo insiste en que eliminar cualquier margen para el perdón "es algo realmente jodido" porque vuelve "imposible" reconocer un error de forma útil: "En cuanto dices que lo hiciste, te conviertes en un apestado. No creo que nadie quiera pensar que la suma total de lo que eres sea tu peor momento".

Damon conoce de primera mano lo que supone convertirse en foco de controversia. En 2021, recibió críticas tras afirmar en The Sunday Times que había dejado de usar "la palabra maricón" después de que su hija le escribiera "un tratado muy largo y precioso sobre por qué esa palabra era peligrosa". El actor tuvo que aclarar entonces que nunca la ha utilizado contra alguien, sino que el episodio tuvo lugar en el ámbito familiar cuando, precisamente, trataba de explicar el cambio de sensibilidad social respecto al lenguaje desde su infancia. El protagonista de La Odisea también reafirmó su apoyo a la comunidad LGTBQ+.

El botín, que ha servido de marco para esta conversación, es un thriller centrado en un grupo de policías de Miami cuyo hallazgo de varios millones de dólares en efectivo desencadena desconfianza interna y sospechas cruzadas. Dirigida por Joe Carnahan, la película está disponible en Netflix.