Ralph Fiennes experimenta con el líder de los infectados en el tráiler de 28 años después: El templo de los huesos- SONY PICTURES

MADRID, 3 Dic. (CulturaOcio) -

El 16 de enero de 2026 llega a los cines 28 años después: El templo de los huesos, segunda entrega de la trilogía que ha revitalizado la saga creada por Danny Boyle en 2002. Sony Pictures ha difundido un nuevo tráiler que, además de constatar que la amenaza de los infectados sigue siendo muy real, también anticipa la crueldad de los supervivientes y la búsqueda de una cura del Dr. Kelson.

"Diría que esa psicosis puede tratarse, así que será un salto al vacío", afirma en el avance el personaje de Ralph Fiennes, que tal y como muestra el adelanto continuará investigando y sometiendo a pruebas a los infectados con el objetivo de hallar algún tipo de tratamiento que permita revertir los efectos del virus de la rabia.

El tráiler también asegura que el largometraje retomará directamente los acontecimientos del desenlace de 28 años después, donde los Jimmys, la singular banda de fanáticos religiosos, rescataban a Spike y lo incorporaban a su grupo. No obstante, la tensión del adolescente cerca de ellos sugiere que esa adopción está muy lejos de ser voluntaria.

"El Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una nueva y sorprendente relación, cuyas consecuencias podrían cambiar el mundo tal y como lo conocen, y el encuentro de Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) se convierte en una pesadilla de la que no puede escapar. En el mundo de El templo de los huesos, los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia: la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora", reza la sinopsis oficial del filme.

Una de las grandes novedades de esta secuela es el relevo en dirección. Danny Boyle, responsable de 28 días después y 28 años después, cede el testigo a Nia DaCosta, cineasta detrás de Candyman y en The Marvels. Alex Garland (Ex Machina) continúa supervisando el universo de la saga no solo como guionista, sino como productor ejecutivo junto a Boyle.

Aunque no aparece en el nuevo vistazo, El templo de los huesos supone el regreso a la franquicia de Cillian Murphy como Jim, el protagonista de 28 días después. Boyle ha confirmado que el personaje tendrá una breve y significativa aparición en esta segunda entrega y ha prometido que su papel será "mucho más importante" en la tercera película.