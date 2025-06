28 Años Después: Así Han Evolucionado Los Infectados En La Saga Desde 28 Días Después

MADRID, 19 Jun. (CulturaOcio) -

Llega a los en cines 28 años después, tercera entrega de la saga de iniciada en 2002. Alex Garland, su guionista, ha revelado cómo han evolucionado los infectados o zombies en la cinta donde vuelve a reunirse con el director Danny Boyle.

"Creo que surgió a raíz de una conversación y, básicamente, fue así: 'Si los infectados siguen existiendo, ¿cómo es posible que lo estén?'", se cuestionó Garland acerca de los zombies rabiosos que han mutado en múltiples variantes desde la primera película durante una entrevista con Bloody Disgusting.

"En realidad, lo que ocurre es que todo eso se desarrolla de forma lógica. No son creaciones nuevas como tal, sino una evolución natural. Los infectados no son seres sobrenaturales. No son muertos que hayan resucitado. Son, simplemente, personas enfermas. Eso es todo", remarcó el guionista.

"Entonces necesitan alimentarse, necesitan beber. Si van a comer, ¿cómo lo harán? Si es proteína, tendrán que cazar... así que cazan en manadas. Y de ahí surgen los alfas, que normalmente emergen de la manada, una especie de figura dominante dentro de ella. Pero, ¿acaso todos los seres humanos harían eso? Bueno, tal vez no", continuó Garland.

"Algunos de ellos podrían no ser aptos para cazar en manada. En cierto modo, ¿cuán humanos o animales pueden ser? Que en algunos aspectos es lo mismo. Para enfatizarlo está el personaje interpretado por Ralph Fiennes, que claramente no distingue entre infectados y no infectados. Él los percibe tal como lo haría un médico compasivo y racional", zanjó Garland.

La trama de 28 años después, filme que supondrá el comienzo de una nueva trilogía -su continuación, rodada por Nia DaCosta, ya está filmada- se ambienta casi tres décadas después de que el virus de la rabia escapase de un laboratorio de armas biológicas.

La historia muestra cómo el Reino Unido sigue todavía bajo cuarentena forzosa. Pero allí, en una pequeña isla, separada por tan solo unos cientos de metros de la Inglaterra abandonada y plagada de infectados que han ido evolucionando y mutando con el paso de los años, algunas personas han encontrado la forma de sobrevivir sin abandonar su tierra mientras la comunidad internacional les da la espalda.

De hecho, Aaron Taylor-Johnson, una de las estrellas de 28 años después, aseguró en una entrevista concedida a CulturaOcio en la cual también participó Jodie Comer, que "la parte física es muy importante en esta película ya que, obviamente, los riesgos son muy altos. No quieren infectarse, han estado sobreviviendo". Además, Jamie, el personaje al que da vida en la película, según apuntó, "tiene un hijo y quiere protegerle" pero también "enseñarle que ahora tiene que crecer" y convertirse "en un guerrero" si quiere sobrevivir en un entorno tan hostil.

Dirigida por Danny Boyle, 28 años después cuenta también en su reparto con Alfie Williams, Jack O'Connell y Emma Laird, entre otros. La segunda entrega de la trilogía (y cuarta de la saga), titulada 28 Years Later: The Bone Temple tiene previsto su estreno en cines para el 16 de enero de 2026.