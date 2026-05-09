¿Quién Muere En Mortal Kombat 2? - WARNER BROS.

MADRID, 9 May. (CulturaOcio) -

Ya ha llegado a los cines Mortal Kombat 2, la secuela de la cinta de 2021 dirigida por Simon McQuoid y basada en el sangriento videojuego homónimo. Si la primera película estaba ambientada poco antes del mítico torneo entre mundos, esta entrega se mete de lleno en el mismo y, como su propio nombre hacía presagiar, se cobra más de una baja en la que conviene detenerse.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

La primera muerte del filme no se hace de rogar, puesto que se trata del inevitable desenlace del enfrentamiento entre Shao Kahn y el rey Jerrod, tras la cual el reino de Edenia queda sometido por el villano.

Años más tarde, ya en el torneo que decide el destino de la Tierra, y aunque algunos contendientes son capaces de mostrar piedad (como Kitana con Johnny Cage), las distintas rondas terminan, por lo general, con la muerte de uno de los luchadores. Así, Sonya Blade mata a la reina Sindel (si bien Shao Kahn la revive) y Liu Kang acaba con el resucitado Kung Lao.

No obstante, la que probablemente sea la muerte más sorprendente, y una de las más sangrientas, es la de Cole Young a manos de Shao Kahn. Y es que, aunque el descendiente de Scorpion parece imponerse por un momento al villano, causándole una grave herida, este se recupera gracias a su recién ganada inmortalidad y asesta un golpe mortal a su rival machacando, literalmente, su cabeza.

El personaje encarnado por Martyn Ford es también el responsable de matar a Jax y de empalar a Liu Kang aunque esto último más que una muerte y parece casi como una misión de rescate, ya que su cuerpo se transforma en llamas, no en un cadáver, lo que deja clara su intención de dirigirse al Inframundo para resucitar a Kung Lao.

LA DERROTA DE SHAO KAHN

En la batalla que se está librando en el Inframundo paralelamente a la ronda final, Scorpion parte a Saibot por la mitad y, en el templo de Raiden, este recupera sus fuerzas y acaba con Shang Tsung, que había ido a matarle.

En Edenia, en la misma arena en la que murió su padre, Kitana se enfrenta a Shao Kahn como la última esperanza del reino de la Tierra y, gracias a la destrucción del amuleto que le hacía invencible, consigue destrozarle (literalmente) con sus afiladisimos abanicos.

En todo caso, si algo ha dejado clara esta entrega es que, en Mortal Kombat, las muertes no siempre son definitivas, por lo que no hay que llorar o celebrar de más las numerosas pérdidas. De hecho, la cinta acaba con los luchadores de la Tierra dispuestos a arrancar de las fauces del Inframundo a sus amigos caídos en combate.