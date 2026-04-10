Tráiler de Mortal Kombat 2 con Sub-Zero resucitado, primer vistazo a un icónico villano y un gran cameo para fans - WARNER BROS.

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

El 8 de mayo llegará a los cines Mortal Kombat 2, secuela de la adaptación en imagen real de la célebre saga de videojuegos de lucha. Para ir abriendo boca, Warner Bros. ha lanzado un nuevo y salvaje tráiler que, junto a varios fatalities y el esperado choque entre Scorpion y un "renacido" Sub-Zero, ofrece el primer vistazo a Quan Chi y un cameo para los fans más acérrimos de la franquicia.

El avance vuelve a hacer especial énfasis a Johnny Cage, interpretado por Karl Urban, como una figura central en la defensa del Reino de la Tierra, mientras encadena combates, mutilaciones y fatalities que subrayan el tono brutal del filme. A ese despliegue de violencia se suma una de las frases más reconocibles de Cage, una de las grandes incorporaciones para la secuela. "Es hora del espectáculo", señala.

El tráiler también anticipa un enfrentamiento de gran peso para los seguidores de la saga como es el cara a cara entre Scorpion y el resucitado Sub-Zero, ya transformado en Noob Saibot, que en el propio metraje llega a proclamar que ha "renacido". Pero la gran revelación del adelanto es el brevísimo primer vistazo a Quan Chi, uno de los villanos más emblemáticos de la franquicia, interpretado por Damon Herriman.

Además, las nuevas imágenes reservan un guiño muy concreto al videojuego con el cameo de Ed Boon, cocreador de Mortal Kombat, que aparece en pantalla como camarero en una escena que comparte con Johnny Cage.

"En esta ocasión, los campeones favoritos de los fans, ahora acompañados por el propio Johnny Cage, se enfrentan cara a cara en la definitiva y sangrienta batalla a muerte para vencer al oscuro régimen de Shao Kahn, que amenaza la existencia del Reino de la Tierra y a sus defensores", reza la sinopsis de Mortal Kombat 2, película dirigida por Simon McQuoid y escrita por Jeremy Slater.

MORTAL KOMBAT 3 ESTÁ EN DESARROLLO

La primera entrega, también dirigida por McQuoid, se estrenó de manera simultánea en cines y en HBO Max en un momento en el que las salas de cine funcionaban de forma parcial debido a la pandemia. Aun así, la película recaudó 84,4 millones de dólares en todo el mundo con un presupuesto de 55 millones.

En streaming, Mortal Kombat firmó el mejor arranque de todas las películas que Warner estrenó a la vez en cines y HBO Max en 2021, una respuesta que ayudó a impulsar la secuela. La confianza en la segunda parte ha llegado hasta el punto de que el estudio ha dado luz verde a una tercera entrega, que ya se encuentra en desarrollo con Jeremy Slater de nuevo como guionista.