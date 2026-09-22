Cynthia Erivo, una abogada defensora de agresores sexuales convertida en víctima en el tráiler de Prima Facie - SONY PICTURES

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

Prima Facie, película protagonizada por Cynthia Erivo y basada en la obra homónima de Broadway, ha lanzado su tráiler oficial. El filme sigue a una abogada con una amplia trayectoria defendiendo a hombres acusados de agresión sexual cuya vida da un giro cuando ella misma es víctima de este tipo de violencia.

Tras su paso por el TIFF -el Festival de Cine de Toronto-, la cinta se estrenará en Reino Unido el 13 de noviembre, pero se desconoce si a las salas españolas llegará en la misma fecha.

El adelanto muestra al personaje de Erivo, Tessa, como una profesional con una prometedora carrera que, tras sufrir una agresión sexual por parte de alguien de su entorno profesional, ve cómo su fe en el sistema judicial se desmorona.

De un día para otro, comienza a escuchar las mismas frases que ella misma usó para defender a sus clientes lanzadas contra ella. Un cambio de perspectiva que le hace replantearse sus principios y su trabajo.

PRIMA FACIE, TODO UN "RETO" PARA CYNTHIA ERIVO

"Leí el guion y me enamoré porque me encantaba la zona gris que abordaba", rememora Erivo en una entrevista con Deadline en su paso por el TIFF. "Que Tessa no fuera una persona sencilla. Que fuera compleja en muchos, muchos aspectos diferentes, y que tuviera algo que ver con la ley. Que tuviera que lidiar con ello y que, a su vez, esa ley se le aplicara a ella", continúa.

"Para mí, lidiar con todo eso fue algo realmente interesante de interpretar y afrontar, y lo vi como un reto. Pensé: 'Bueno, creo que este podría ser un buen reto al que enfrentarse'", explica la protagonista de Wicked.

La película, dirigida por Susanna White (Andor, The Buccaneers), adapta la obra de teatro homónima que le valió un premio Tony a su protagonista, Jodie Comer, cuando la función llegó hasta Broadway. El guion del filme corre a cargo de la propia autora de la obra teatral, Suzie Miller.