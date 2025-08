¿Quién es el Jedi más poderoso de Star Wars? Lucasfilm divide a los fans negando a Anakin Skywalker

MADRID, 2 Ago. (CulturaOcio) -

Lucasfilm ha causado estragos en la Fuerza y dividido a los fans de Star Wars. Lo ha hecho al negar que Anakin Skywalker, a quien interpreta en la saga galáctica Hayden Christensen, sea el Jedi más poderoso de todos, zanjando así una cuestión ampliamente debatida.

"Una exhibición oficial de Star Wars en la #SDCC afirma que Anakin Skywalker 'tenía el potencial para convertirse en uno de los Jedi más poderosos de la historia', lo que sugiere que en realidad nunca llegó a serlo, como muchos creen", expresó Star Wars Holocron en X.

An official Star Wars display at #SDCC states Anakin Skywalker “had the potential to become one of the most powerful Jedi ever,” suggesting Anakin never actually was truly the most powerful Jedi. pic.twitter.com/qlNRB6lmlU