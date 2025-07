George Lucas hace su primera aparición en la Comic-Con y presenta su museo, un "templo al arte del pueblo"

MADRID, 28 Jul. (CulturaOcio) -

Aunque desde hace décadas la saga Star Wars ha estado presente en la Comic-Con de San Diego, siendo uno de los contenidos estrella de la cita, su creador, George Lucas, nunca había participado en la convención... hasta ahora. En todo caso, este año Lucasfilm fue una de las grandes ausencias del evento y si el cineasta apareció no fue para hablar de la popular franquicia galáctica sino con motivo de la cercana apertura del Museo Lucas de Arte Narrativo.

Presentado por la rapera y actriz Queen Latifah mientras una multitud de fans coreaba su nombre, Lucas presidió un panel en el Pabellón H este domingo, junto a Guillermo del Toro y el artista y diseñador de producción de las precuelas de Star Wars, Doug Chiang.

Legendary filmmaker George Lucas along with director Guillermo del Toro, and artist Doug Chiang explored the power of illustrated storytelling and offered a sneak peek of the Lucas Museum of Narrative Art, moderated by Queen Latifah! 📷: J. Fletes © 2025 SDCC pic.twitter.com/hKc0Nv3ZMn

"Este es un templo al arte del pueblo", reivindicó el realizador en referencia a su museo, que abrirá las puertas el próximo año y estará dedicado al arte narrativo, incluyendo obras inéditas de artistas como Norman Rockwell, Frida Kahlo o Jessie Willcox Smith, entre otros, además de dibujos y bocetos de populares grapas, el arte conceptual de La guerra de las galaxias y atrezo de las naves de las películas.

En su intervención en el panel, Lucas recordó cómo, en la universidad, había empezado a adquirir arte, en principio de los cómics, ya que era lo único que se podía permitir, hasta llegar a una colección formada por más de 40.000 piezas. "Llevo 50 años haciendo esto, y entonces se me ocurrió que no sé qué voy a hacer con [todo el arte] porque me niego a venderlo", explicó.

"El arte es sobre una conexión emocional. No sobre cuánto cuesta, ni qué famoso lo ha hecho. Si tienes una conexión emocional, entonces es arte. He trabajado con cientos de ilustradores en mi vida, y todos son brillantes, pero no se les reconoce nada", prosiguió el director y guionista, analizando la razón de ser de su museo.

George Lucas talks about what he thinks art means:



“I think it’s more about a connection with the work, not how much it costs or what celebrity did it, it’s more a personal thing… if you have an emotional connection to something, that’s art”#SDCC pic.twitter.com/72vrMLG55T