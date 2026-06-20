Quentin Tarantino sale de su retiro como actor para participar en una película filmada en seis días

Archivo - 19 October 2021, Italy, Rome: US director Quentin Tarantino poses for pictures during a photocall at the 16th annual Rome International Film Festival. Photo: Ettore Ferrari/ANSA via ZUMA Press/dpa - Ettore Ferrari/ANSA via ZUMA Pre / DPA - Archivo

MADRID, 20 Jun. (CulturaOcio) -

Jamie Adams (Pose) estrenó su drama más reciente, Only What We Carry, en el Festival de Tribeca. La cinta está protagonizada por Simon Pegg y Sofia Boutella, que aceptaron sin dudar la singular propuesta del cineasta: un rodaje relámpago de seis días y un guion de 30 páginas desarrollado de forma colaborativa en el set.

Este proyecto, filmado íntegramente en una localidad costera de Normandía, también atrajo la atención de Quentin Tarantino, quien salió temporalmente de su retiro como actor para ponerse a las órdenes del director en un pequeño papel.

Según Adams, la idea de contar con Tarantino surgió al ver al director de Pulp Fiction, Kill Bill o Los odiosos ocho presente en festivales como Sundance, donde participaba en charlas, o Cannes. "No sé, había algo en mí que decía que debía acercarme y ver qué ocurre y, como diría mi padre, el que no arriesga no gana", aseveró a Collider.

"De modo que le envié un correo electrónico, como suelo hacer, explicando quién soy y a qué me dedico. Respondió muy positivamente a la idea, de inspiración rohmeriana, de pasar tiempo con estos personajes en Deauville y tener la libertad para colaborar verdaderamente", añadió Adams.

TARANTINO, "COMO SI HUBIERA MARCADO UN GOL EN LA FINAL DE LA FA CUP"

La respuesta superó todas sus expectativas. "Literalmente, me puse a correr por la habitación como si hubiera marcado un gol en la final de la FA Cup", recordó al rememorar el momento en que el representante de Tarantino le comunicó que, si el papel seguía disponible, el director quería reunirse con él.

"Fue una verdadera sorpresa". Boutella, por su parte, aseguró durante la entrevista que Tarantino hablaba con gran entusiasmo todo el tiempo sobre cine y es "muy divertido trabajar con él".

"Es genial porque todo lo que sale de su boca está escrito por Quentin Tarantino. Y sabes que te vas a divertir improvisando con él porque tiene una mente creativa muy activa", expresó Pegg, quien mantiene una amistad con Tarantino desde hace más de 20 años.

El actor, que aceptó participar en Only What We Carry porque quería hacer algo diferente después de finalizar Misión: Imposible, aseguró además que Tarantino "estaba comprometido al 100% con su personaje, la película y Jamie [Adams]". "Fue genial", sentenció.

Dirigida y escrita por Adams, Only What We Carry relata la historia de Charlotte Levant (Boutella), una bailarina del Moulin Rouge, que regresa al lugar del que un día se marchó. Ese retorno la obliga a reencontrarse con figuras clave de su pasado, removiendo verdades largamente enterradas entre un grupo de individuos interconectados en la costa de Normandía. La cinta también cuenta en su reparto con Lizzy McAlpine y Liam Hellmann que además ejerce como productor.