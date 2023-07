5 pruebas de que Máquina de Guerra es un Skrull en Invasión Secreta

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

En la nueva serie del Universo Cinematográfico de Marvel, Invasión Secreta, se muestra cómo un grupo rebelde de Skrulls ha conseguido infiltrarse en todos los estratos de la sociedad en la Tierra. Su objetivo es conquistar desde dentro el planeta para convertirlo en su nuevo hogar. Algo que Nick Furia debe tratar de evitar.

El fundador de los Vengadores tiene muy pocos aliados en quienes puede confiar, ya que cualquiera puede ser en realidad un espía Skrull. Y, aunque el único superhéroe que aparece es James Rhodes (Máquina de Guerra) como diplomático que trabaja para el gobierno de EE.UU., puede que ni siquiera haga bien fiándose de él.

Al menos algunas pistas así lo pueden sugerir. Y es que si con algo se juega en Invasión Secreta es con la paranoia de no saber quién es un aliado humano y quién es un Skrull infiltrado al servicio del malvado Gravik. En el caso de Rhodey, cada vez está menos claro que sea quien dice ser.

SU CONFLICTO CON EL GOBIERNO EN INFINITY WAR

Para empezar, la presencia de Rhodes en el gobierno es extraña si se tienen en cuenta los acontecimientos de Infinity War. En aquella cinta mostró arrepentimiento por firmar los Acuerdos de Sokovia y dio la espalda al gobierno en favor de sus amigos superhéroes liderados por el Capitán América, que por entonces eran fugitivos. El nuevo cambio de mentalidad y regreso a la diplomacia oficial podría deberse a que, en realidad, su identidad ha sido suplantada.

AMENAZA CON BOMBARDEAR ESLOVAQUIA

En el segundo episodio, Rhodes está compareciendo ante el resto de naciones por la presencia de Furia y Maria Hill durante el atentado en Rusia. El personaje de Don Cheadle asegura que esa presencia no está confirmada y necesitan más pruebas, ante lo que la representante de Eslovaquia muestra un claro desinterés. "Como la eslovaca vuelva a ponerme esa cara me pongo la armadura y bombardeo su país", dice Rhodes con el micrófono tapado. Este comentario es evidentemente una broma, pero no cuadra con la precavida personalidad del héroe.

SABE DE LA LLEGADA DE LOS SKRULLS

Posteriormente, en el capítulo reconoce que sabe de la presencia Skrull en la Tierra desde hace 15 años. Rhodey participó en una presentación confidencial en la que el Pentágono mostraba su preocupación por una posible invasión desde dentro. Algo que ahora está ocurriendo. Esto podría ser cierto, pero también podría ser una mentira inventada por un Skrull para que Furia le cuente más sobre sus planes.

QUIERE LLAMAR A LOS VENGADORES

En esa misma conversación, (en la que además como adorno en la mesa hay una planta de un color verde en contraste con todo el resto de la sala y que despierta otra vez la paranoia), Rhodes pide llamar a los Vengadores. Es entonces cuando Furia tiene que pararle los pies porque sabe que los Skrulls podrían suplantarles y convertirles en terroristas, como a él. Ese intento a la desesperada de llamar a los superhéroes no es digno de una cabeza fría como la de Rhodes. Quizá sea un Skrull al servicio de Gravik. Además, precisamente el líder rebelde está trabajando en un programa para crear un Super-Skrull con poderes gracias al ADN de criaturas y héroes como Groot. Contar con material genético de algunos Vengadores sería un paso más en ese peligroso plan.

DESPIDO DE NICK FURIA

Por último, en un dramático giro de la conversación, Rhodes despide a Furia de su programa en la estación espacial S.A.B.E.R. A partir de entonces, Furia ya no cuenta con ningún tipo de apoyo institucional, está solo en esta guerra secreta. Desde luego, eso facilita las cosas a los Skrulls. Que Máquina de Guerra haya sido quien lo haya llevado a cabo de manera voluntaria también es indicativo de que quizás sea en realidad un alienígena.