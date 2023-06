Invasión Secreta: Fans de Marvel creen que uno de los Vengadores es un skrull

MADRID, 30 Jun. (CulturaOcio) -

A medida que avanza Secret Invasion (Invasión Secreta) los fans comienzan a sospechar ya de casi todos y cada uno de los personajes del Universo Cinematográfico Marvel temiendo que sean skrulls. Y tras el segundo capítulo, muchos están convencidos de que James Rhodes, más conocido como Máquina de Guerra, es uno de estos alienígenas metamorfos.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Titulado Promesas, el segundo capítulo de Secret Invasion ha dejado en shock a los seguidores del UCM confirmando la muerte de Maria Hill (Cobie Smulders), la mano derecha de Nick Fury (Samuel L. Jackson). Sin embargo, el adiós a la querida agente no ha sido lo único que ha captado su atención, ya que, tras revelarse en el primer capítulo que Everett K. Ross (Martin Freeman) era uno de los alienígenas de piel verde, sus pesquisas los han llevado a convencerse de que James, 'Rhodey' Rhodes (Don Cheadle), el mejor amigo del fallecido Tony Stark, es un skrull.

Fue sobre todo a raíz de la conversación que tiene con Nick Furia, donde se muestra muy distante y excesivamente severo con su viejo amigo hasta el punto de despedirle oficialmente, lo que ha hecho saltar las alarmas del fandom marvelita. Su actitud, arrogante y algo despiadada por momentos durante diversas escenas, ha terminado de apuntalar las sospechas.

"Finjo creer que Rhodey no es un skrull (cuando claramente lo es) para poder sorprenderme cuando ocurra la revelación", señala un fan de la serie

Pretending to actually think Rhodey is not a skrull (when he so clearly is) so i can act shocked when the reveal happens #secretinvasion pic.twitter.com/r0aiXTq2GN — Sep ᱬ🫧 (@WandaxWiccan) June 28, 2023

"La gente ha estado con la teoría de que #Rhodey es un #skrull. Y con lo que estoy viendo por aquí me inclino más a creerlo", señala un internauta.

People have been theorising that #Rhodey is a #Skrull what I am seeing here I am more inclined to believe after what I am watching.#SecretInvasion — Inkling Mario (@InklingMario) June 28, 2023

"Entonces, Rhodey es un skrull... ¿Verdad?", comenta un seguidor de la serie de Marvel Studios.

#SecretInvasion SPOILERS

so rhodey is definitely a skrull … right? pic.twitter.com/pvCCJfCn0b — faz (@buckyssteven) June 28, 2023

Claro que también hay quien sigue impactado porque el coronel James Rhodes de Don Cheadle sea uno de los alienígenas cambiaformas de Secret Invasion. "¡Espera, espera, ¿Rhodey también es un skrull?", comenta un seguidor marvelita.

"RHODEY HA DESPEDIDO A FURY. ¿Significa esto que también es un skrull?", se cuestiona un tuitero, que no da crédito.

"#SecretInvasion, yo analizando a Rhodey para saber si es o no un skrull", comenta con humor un fan acompañado a su tuit de un simpático gif acorde para la ocasión.

//#SecretInvasion me analysing Rhodey to figure out if he’s a skrull or not pic.twitter.com/tJrgnu2VIV — mar🎸 misses maria hill (@spectrslove) June 28, 2023

"Intentan dejar claro que Rhodey es un skrull, por lo que seguramente, no lo sea", apunta otro fan de Secret Invasion.

they tryna make it obvious that Rhodey is a Skrull, which is why he probably isn’t #secretinvasion — Nate Dawg, B.B.A. ⚡️ (@KNathanielHall) June 28, 2023

"No creo que Maria Hill esté muerta. Estoy seguro de que Rhodey es un skrull. Algo sucedió que está afectando al cuerpo de Nick Fury. O Gravik es en realidad Fury y Fury está en el espacio", asegura convencido un fan sobre lo ocurrido en la serie de Disney+, que ya ha presentado al Super Skrull, uno de los villanos a los que se han enfrentado Los 4 Fantásticos en los cómics.

I don't believe Maria Hill's dead.

I'm sure Rhodey is a skrull.

Something happened that's affecting Nick Fury's body. or Gravik is actually Fury and Fury is space.#SecretInvasion — Curtis WakandaMCU 🌈 🇺🇦 🇵🇸 (@Currtis25Harr) June 28, 2023

"Rhodey TIENE que ser absolutamente un Skrull porque estaba actuando COMPLETAMENTE fuera de lugar durante esa conversación con Fury, el verdadero Rhodey no habría arrojado a un compañero debajo del autobús de esa manera y le habría hablado con 0 respeto ufff", comenta otro seguidor de la Casa de las Ideas, apostando a que Máquina de Guerra es uno de los cambiaformas de piel verde en la serie.

#SecretInvasion SPOILERS

Rhodey absolutely HAS to be a Skrull because he was acting WAY out of character during that conversation with Fury, the real Rhodey wouldn’t have thrown a fellow brotha under the bus like that and talked to him with 0 respect ufff pic.twitter.com/wy3OHsHNdT — Skrull Babe🍀 (@softyellowpetal) June 28, 2023

"El final del segundo episodio de #SecretInvasion, Dios mío, ¿qué acabo de ver? ¿Fury está casado con una skrull? Rhodey es 100% un skrull, lo estoy diciendo ahora", Cheadle.

Also, the end of the second episode of #SecretInvasion, OMG, what did I just see? Fury is married to a Skrull? Rhodey is 100% a skrull, I'm calling it now. — Esm3rald (@MissEm3rald) June 28, 2023

Para averiguar si, finalmente, James Rhodes, mejor conocido como Máquina de Guerra, es, o no, un skrull en Secret Invasion, los fans del UCM deberán esperar a que Disney+ concluya la serie en su sexto y último episodio. Por ahora, lo único seguro es que Nick Fury seguirá dispuesto a detener la invasión que esta raza alienígena que lleva décadas infiltrada en la Tierra planea para conquistar el planeta y someter a los humanos.