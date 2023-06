Invasión Secreta: ¿Sabe Nick Furia que ESE PERSONAJE es una skrull?

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La serie de Invasión Secreta del Universo Cinematográfico de Marvel continúa presentando la masiva infiltración Skrull que sufre el planeta Tierra. La raza alienígena ha llegado a todos los estratos de la sociedad y Nick Furia es el encargado de intentar pararles los pies. Con ello, el proyecto está descubriendo a los fans una faceta muy desconocida del fundador de los Vengadores.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

El segundo capítulo, que se estrenó el pasado 28 de junio, terminaba con un sorprendente final en el que, por primera vez, la mujer de Nick Furia aparecía en pantalla. Solo que no se trata de una humana, sino de una Skrull que cambia de forma cuando el personaje de Samuel L. Jackson entra en la vivienda.

Entre los fans ha surgido la duda de si Furia es consciente de que su mujer en realidad es una alienígena ya que, aunque al principio del capítulo la conoce con su forma original en una escena flashback en la que le presenta a Gravik, en el presente ella mantiene su apariencia humana. El director de Invasión Secreta, Ali Selim, ha confirmado en una entrevista para Deadline que esta ambigüedad funciona en ambos escenarios.

FURY LO SABE... ¿O NO?

"En el guion, él lo sabe. Pero cuando lo grabamos fue interesante pensar que tal vez él no lo supiera. Finalmente, lo editamos de una manera que hace que la gente se pregunte: '¿Lo sabe o no?'", comenta el cineasta. "No puedo adelantar nada sobre su esposa. El debate en el hall después de la premiere de la serie era: '¿Él sabe que ella es una Skrull? ¿O no?' Y creo que de ambas maneras funciona", añade.

"Creo que su esposa es un apoyo y una complicación, y aprenderemos cosas interesantes sobre su relación... en el futuro. Pero en última instancia, ese es el problema personal al que se debe enfrentar para que esto tenga sentido para él", reflexiona Selim. "La misión es externa e interna. Creo que Nick Furia tiene que vencer a un villano, y la razón por la que tiene que vencerlo es que él le creó con su promesa", comenta en referencia a Gravik, el líder Skrull que encabeza la infiltración de Invasión Secreta.

Y es que entre los fans ha surgido la duda de si la mujer de Furia es una aliada o si es una espía que trabaja para Gravik y traicionará al protagonista. Todas las dudas en torno a este misterioso personaje se irán resolviendo a medida que la serie avance. El próximo capítulo se estrena en Disney+ el 5 de julio.