Cobie Smulders confirma el destino de Maria Hill en el final de Invasión Secreta 1x01: "Lo supe desde el principio"

MADRID, 27 Jun. (CulturaOcio) -

El final del primer episodio de Invasión Secreta ha supuesto un shock para los fans del Universo Cinematográfico de Marvel. Y una de las grandes protagonistas del capítulo, Cobie Smulders, ha analizado su desenlace y las implicaciones que el mismo tendrá no solo en el resto de la serie, sino también en el Universo Cinematográfico Marvel.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

La serie de Nick Furia sobre la infiltración skrull culminaba su primer capítulo con un desenlace devastador en el que el malvado Gravik mataba a Maria Hill, la eterna ayudante de Furia.

La actriz que da vida a Hill, Cobie Smulders, ha querido explicar cómo ha vivido el destino de su personaje. Y es que, pese a permanecer siempre como secundaria a las órdenes de Furia, Hill llevaba en el UCM más de una década, apareciendo por primera vez en 2012 en Los Vengadores.

"Siento alivio y orgullo de no haberlo filtrado", indica Smulders en una entrevista concedida a Collider. "Siempre lo supe, desde que me llamaron por primera vez. Esta es la serie de Sam [L. Jackson], y este evento afectará a su carácter en el futuro. Lo supe desde el principio y no me sorprendió en absoluto", añade la actriz.

"No fue como si hubiera hecho algo a mitad de la producción y ellos dijeran: '¡Estás fuera!' Me he estado preparado durante mucho tiempo al respecto", sugiere la intérprete, conocida principalmente por su papel de Robin en Cómo conocí a vuestra madre.

"Es interesante ver el impacto que ha tenido en los fans, lo cual es bueno porque supongo que eso significa que estaban involucrados en su historia", celebra a su vez Smulders, orgullosa del trabajo realizado. "Ha sido genial tener un compañero que, sinceramente, comprendía mejor la historia y el mundo. Esa relación de mantenernos informados y poder actuar sin tener que explicarnos mucho siempre es algo maravilloso para tener con otro actor", dice en referencia a Jackson.

Por último, Smulders fue preguntada acerca de las posibilidades de regresar a Marvel. Pese a la presunta muerte de Hill, el multiverso ofrece una infinidad de vías para que los personajes aparezcan de nuevo en forma de nuevas variantes. "¡Dímelo tú! No lo sé. Supongo que cualquier cosa es posible. No tengo idea, no tengo idea. Ya veremos", replicó la actriz. El segundo capítulo de Invasión Secreta se estrena en Disney+ el miércoles 28 de junio.