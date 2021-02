WandaVision revela como Bruja Escarlata resucitó a Visión tras Infnity War

MADRID, 5 Feb. (CulturaOcio) -

Bruja Escarlata y Visión (WandaVision) ha pisado el acelerador. En un capítulo que alternó el mundo irreal de 'sitcom' creado por Wanda con lo que ocurre fuera de Westview, la serie de Marvel Studios siguió dando respuestas a las muchas interrogantes que hay encima de la mesa y revelando qué pasó con algunos de sus protagonistas después de los eventos de Vengadores: Endgame.

((ATENCIÓN: ESTÁ NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

WandaVision continúa explorando las consecuencias de los traumáticos eventos de Infinity War y Endgame y después de que el episodio de la semana pasada mostrada el caos provocado por el repentino regreso de la mitad de la población por el chasquido de Hulk que revirtió la Decimación perpetrada cinco años antes por Thanos, el quinto episodio revela, entre otras cosas, qué fue de Wanda Maximoff tras el funeral de Iron Man, la última vez que los espectadores la vieron después de que ella fuera una de las que regresó tras el 'blip' y de que participara, de forma estelar, en la batalla final con Thanos.

Así, 'En un episodio muy especial...' los espectadores descubren el primer paso que dio Bruja Escarlata para crear la realidad alternativa en la que ahora mismo vive: recuperar el cuerpo de Vision que, como recordarán todos los fans de Marvel, fue asesinado por Thanos en Infinity War.

En una reunión en el cuartel improvisado de S.W.O.R.D. a las afueras de Westview, Nueva Jersey, la capitana Monica Rambeau (Teyonah Parris) insiste en que, a pesar de que ella sea responsable de todo lo que está ocurriendo, incluyendo el secuestro de miles de personas del pueblo, Wanda no es una terrorista y no hay que responder con un ataque. Además, la capitana sostiene que el mundo de sitcom que ha creado no es un acto consciente de agresión.

EL PRIMER ARREBATO DE WANDA

Sin embargo, el director interino Hayward (Josh Hamberg) no está de acuerdo y cree que Wanda es una amenaza, una muy seria amenaza. Para respaldar su postura comparte con su equipo imágenes de seguridad clasificadas tomadas hace ahora nueve días que muestran a Wanda atacando el cuartel general de S.W.O.R.D. que era entonces la ubicación ultrasecreta del cadáver de Vision.

Hayward confirma que Wanda robó el cuerpo del sintezoide y luego lo resucitó. El agente del FBI Jimmy Woo (Randall Park) señala que esto es una violación flagrante "de la sección 36 B de los Acuerdos de Sokovia", que por lo visto siguen en vigor. Pero, además, lo que ha hecho Wanda entra en total contradicción de lo establecido por Vision en su testamento vital. "No quería ser el arma de nadie", afirma Woo.

"Maximoff, en su dolor, ignoró sus deseos", apostilla Hayward que no da más detalles de cómo Wanda ha conseguido "resucitar" a Visión. "¿Pero cómo ha podido hacerlo? ¿Cómo lo ha traído de vuelta sin la Gema de la Mente?", se pregunta Woo. "Quien sabe...", dice Doctora Darcy Lewis En todo caso, el plan de la desquiciada e iracunda Bruja Escarlata es claro: recuperar lo que le fue arrebatado por Thanos, su amado Visión, y vivir su amor con él... aunque sea en un mundo irreal.