8 proyectos inacabados de David Lynch

David Lynch murió el 15 de enero a los 78 años. A lo largo de su carrera tras las cámaras, el legendario realizador estrenó multitud de cortos, la histórica serie Twin Peaks y diez largometrajes. Obras en las que dejó patente su singular y radical forma de concebir y ejecutar el cine. No obstante, muchos otros proyectos en los que el cineasta depositó sus esfuerzos no lograron llegar a la gran pantalla.

La película sobre Napoleón de Stanley Kubrick o la adaptación de Dune de Alejandro Jodorowsky son algunos de los proyectos frustrados que la mística de la industria del séptimo arte ha mitificado durante décadas. En el caso de Lynch, la lista de obras que pudieron ser pero nunca fueron es prácticamente más numerosa que su propia filmografía y provocará en muchos de sus adeptos la gran pregunta que sobrevuela la figura del cineasta: ¿Por qué tan pocas películas, David?

Para honrar el legado que deja el cineasta tras su fallecimiento, aquí van 8 de los proyectos a los Lynch estuvo vinculado en algún momento.

LA PRECUELA DE TWIN PEAKS SOBRE LA MUJER DEL LEÑO

Durante el rodaje de Cabeza Borradora, el cineasta le dijo a su colaboradora Catherine E. Coulson que se le había venido a la mente una imagen de ella sosteniendo un tronco. Años después, la actriz encarnaría a la emblemática mujer del leño en Twin Peaks.

No obstante, la idea de partida de Lynch era crear una suerte de programa de entrevistas llamado I'll Test My Log With Every Branch of Knowledge, en el que en cada episodio el personaje de Coulson acudiría a diferentes expertos que irían enseñando al público distintos aspectos sobre su área de conocimiento y sobre el propio leño.

RONNIE ROCKET

Tras el éxito de su ópera prima, el de Missoula tenía sus esperanzas depositadas en un proyecto titulado Ronnie Rocket, pero las dificultades para encontrar financiación lo llevaron a descartar el proyecto y a centrarse en la que sería su siguiente obra, El hombre elefante.

Subtitulada El absurdo misterio de las extrañas fuerzas de la existencia, la cinta iba a contar con Michael J. Anderson en su elenco y el contenido de su guion es un retrato adelantado de las inquietudes que el cineasta desarrollaría a lo largo de toda su carrera.

EL MESÍAS DE DUNE

El proyecto más criticado de Lynch, iba a tener una secuela que volvería a contar tras las cámaras con el director, a pesar de que su libertad creativa hubiese sido coartada y que no dispusiera de su anhelado montaje final.

El cineasta confesó a David Breskin en 1990 que sentía alivio por que la secuela de la obra de Frank Herbert no hubiese salido adelante, aunque también reveló que "había escrito la mitad del guion" y, en su momento, "estaba emocionándose mucho" porque era una historia "mucho mejor y más concisa".

HANNIBAL

La primera aparición de Hannibal Lecter en la gran pantalla pudo haber sido dirigida por Lynch, ya que por aquel entonces, Dino De Laurentiis había adquirido los derechos de El dragón rojo, novela de Thomas Harris, y su contrato con el realizador seguía vigente. "Acabé sintiéndome asqueado por aquella historia tan violenta y degenerada", confesó el cineasta sobre el filme que finalmente capitanearía Michael Mann y que llevó por título Manhunter.

GODDESS

Colaborando por primera vez con Mark Frost, en 1987 Lynch planeaba llevar a cabo un filme biográfico de los últimos meses de Marylin Monroe basado en el libro de Anthony Summers. No obstante, Warner Bros. terminó desestimando esta idea cuando se enteró que sus peliagudas relaciones con la familia Kennedy iban a tener mucha presencia... llegando incluso a plantear que fue asesinada por el hermano del presidente y por aquel entonces fiscal general de Estados Unidos, Robert F. Kennedy.

SNOOTWORLD

"Los Snoots son estas pequeñas criaturas que tienen una transición ritual a los ocho años, momento en el que se vuelven más pequeños y son enviados lejos durante un año para que estén protegidos", así describía Lynch a Deadline la idea de este "estrafalario" largometraje de animación que escribió junto a Caroline Thompson (Pesadilla antes de Navidad). El proyecto fue rechazado por Netflix en 2024 y, a pesar de ello, el director seguía siendo optimista por llevarlo a cabo.

ANTELOPE DON'T RUN NO MORE

Lynch reveló en sus memorias, Espacio para soñar, que había escrito una película que combinaba elementos de sus dos últimos largometrajes, Mulholland Drive e Inland Empire. Un resumen del guion la describe como "una fantasía narrativa que incorpora aliens, animales parlantes y un músico asediado llamado Pinky" y sostiene que es "uno de los mejores libretos que Lynch ha escrito jamás".

UNRECORDED NIGHT

En mayo de 2022, una nota de casting de un proyecto de Lynch buscaba "una actriz con pelo oscuro de entre 25 y 30 años". El director planeaba crear una serie de 13 episodios para la que necesitaría 85 millones de dólares. El nombre en clave que Netflix eligió para él fue Wisteria, aunque más tarde se reveló que su verdadero título era Unrecorded Night.

El desarrollo se detuvo debido a la pandemia y, según reveló en mayo de 2024 Sabrina Sutherland, productora de Twin Peaks: The Return, Lynch se estaba centrando en otro tipo de proyectos como el álbum musical que lanzó el pasado agosto junto a Chrystabell, Cellophane Memories.