Denis Villeneuve revela importantes detalles de Dune 3: Messiah que llegará antes de lo esperado

Denis Villeneuve y Legendary Pictures ya están desarrollando Dune 3, la adaptación del libro de Frank Herbert Dune Messiah (El Mesías de Dune). El director ha avanzado algunos detalles de su trama, así como cuándo se estima que arrancará el rodaje de la cinta que pondrá punto final a la épica trilogía protagonizada por Timothée Chalamet. Y será antes de lo esperado.

"La historia transcurre 12 años después de donde dejamos a los personajes en la segunda cinta", adelantó en declaraciones a Deadline el cineasta que hace meses ya confirmó que el guion de Dune 3 estaba en marcha.

Tras las dos primeras entregas de Dune, a las que Villeneuve se refiere como una sola cinta dividida en dos partes, el cineasta responsable de La llegada o Blade Runner 2049 regresará a Arrakis para cerrar la historia de Paul Atreides y así despedirse de la descomunal franquicia.

Y su vuelta se debe, según él mismo explica, a que, del mismo modo que hizo Herbert con la novela de Dune: Messiah, es una gran idea hacer algo diferente. "Su viaje, su historia es diferente esta vez, y por eso siempre digo que, si bien es el mismo mundo, es un filme nuevo con circunstancias nuevas", apuntó.

En lo referente a cuándo comenzará su rodaje, el cineasta francocanadiense no quiso mojarse, pero asegura que planea ponerse tras las cámaras más pronto de lo esperado.

"Estas películas tardan mucho tiempo en realizarse, así que es mejor no decir en voz alta cuándo podría filmar. Pensaba que, después de la segunda parte, me tomaría un descanso, que volvería al bosque y me quedaría una temporada para recuperarme. Pero el bosque no me estaba sentando muy bien así que volveré a estar tras las cámaras más rápido de lo que pensaba. Eso es todo lo que puedo decir", señaló.

Las palabras de Villeneuve sugieren que se pondrá manos a la obra lo antes posible. Sin embargo, según destaca el medio, el realizador había marcado anteriormente finales de 2025 o inicios de 2026 como posibles fechas para comenzar a rodar Dune: Messiah.

Además, Villeneuve también confirmó que, además de Chalamet en el papel de Paul Atreides, regresarán Zendaya como Chani, Florence Pugh como la princesa Aulen y Anya Taylor-Joy como Alia Atreides. Y no solo eso, sino que bromea con que habrá más gusanos de arena en la película.

Entretanto, los fans podrán disfrutar el próximo 18 de noviembre en Max de Dune: La Profecía, la nueva serie basada en el universo creado por Frank Herbert. La ficción de seis episodios se sitúa 10.000 años antes de los eventos relatados en las películas de Denis Villeneuve, para explorar la creación, ascenso al poder y secretos de las Bene Gesserit.