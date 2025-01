Réquiem por David Lynch, "un soñador singular y visionario"

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

Este jueves 16 de enero, la familia del legendario director y guionista David Lynch anunciaba su fallecimiento a los 78 años de edad. Y ante la noticia, son muchas las estrellas de Hollywood y compañeros de profesión los que han llorado su pérdida, rindiendo tributo al cineasta en comunicados y redes sociales.

"Me encantaban las películas de David. Terciopelo azul, Mulholland Drive y El hombre elefante lo definieron como un soñador singular y visionario que dirigía películas que parecían hechas a mano", expresaba Steven Spielberg en un comunicado, tal y como recoge Variety.

"Conocí a David cuando interpretó a John Ford en Los Fabelman. Ahí estaba uno de mis héroes, David Lynch, interpretando a uno de mis héroes. Era surrealista y parecía una escena sacada de una de las películas de David. El mundo va a echar de menos una voz tan original y única. Sus películas ya han superado la prueba del tiempo y siempre lo harán", continuaba el mensaje del cineasta.

Por su parte, Ron Howard, responsable de cintas como Una mente maravillosa o Willow, compartió su pesar por la muerte de Lynch en su cuenta de X (antes Twitter), definiendo al creador como "un hombre gentil y artista intrépido que siguió su corazón y su alma y demostró que la experimentación radical podía dar lugar a un cine inolvidable".

#RIPDavidLynch, a gracious man and fearless artist who followed his heart & soul and proved that radical experimentation could yield unforgettable cinema. https://t.co/uMsAxrzKFx — Ron Howard (@RealRonHoward) January 16, 2025

"Inspiraste a muchos de nosotros", escribía James Gunn, mientras que Patton Oswalt se despedía de Lynch con un críptico mensaje en honor al surrealismo que definió su carrera. "DEP. Al menos eso es lo que el caballo con fez acaba de decirme* en un sueño. (*al revés y en sueco)", publicaba en sus redes sociales el director, guionista y actor.

RIP David Lynch. You inspired so many of us. ❤️ pic.twitter.com/KkZ1WgmzyV — James Gunn (@JamesGunn) January 16, 2025

David Lynch, RIP. At least that’s what the horse wearing a fez just told me* in a dream. (*Backwards and in Swedish) pic.twitter.com/Kt1bkryELQ — Patton Oswalt (@pattonoswalt) January 16, 2025

"Como Kafka, como Bacon, dedicó su vida a abrir un portal. Fue el primero en mostrarme otro mundo, uno hermoso de amor y peligro que yo intuía pero que nunca había visto fuera del sueño. Gracias David, tu regalo resonará el resto de mi vida", ha expresado la directora Jane Schoenbrun.

Like Kafka, like Bacon, he dedicated his life to opening a portal. He was the first to show me another world, a beautiful one of love and danger I sensed but had never seen outside sleep. Thank you David your gift will reverberate for the rest of my life. https://t.co/pK2GDycV1Y — Jane Schoenbrun (@sapphicspielbrg) January 16, 2025

"ME PUSO EN EL MAPA"

"Hace cuarenta y dos años, por razones que escapan a mi comprensión, David Lynch me sacó de la oscuridad para protagonizar su primera y última película de gran presupuesto", ha escrito por su parte Kyle MacLachlan, que en 1984 protagonizaba Dune, adaptación de la novela de Frank Herbert. "Vio claramente algo en mí que ni siquiera yo reconocía. Le debo toda mi carrera, y mi vida en realidad, a su visión", continúa el emotivo texto, en el que el actor afirma haber perdido a un "querido amigo".

Al igual que MacLachlan, Naomi Watts ha remarcado que Lynch fue el que "la puso en el mapa", el que fue capaz de "verla" cuando ni siquiera ella misma se veía. "No fue sólo su arte lo que me impactó: su sabiduría, su humor y su amor me dieron una especial confianza en mí misma a la que nunca antes había tenido acceso", escribe la actriz de Mulholland Drive, Inland Empire y Twin Peaks: The Return en su cuenta de Instagram.

Nicolas Cage, protagonista de la cinta de Lynch de 1990 Corazón Salvaje, ha definido al director en declaraciones a Deadline como "un singular genio del cine, uno de los más grandes artistas de esta época o de cualquier otra". "Era valiente, brillante y un inconformista con un alegre sentido del humor", continuaba el intérprete, asegurando que nunca se lo había pasado tan bien en un rodaje como trabajando con él.

Entre los artistas que en las últimas horas compartían fotos con el cineasta, así como palabras de dolor por su pérdida y agradecimiento por haberle conocido, se encuentra además el músico Questlove, que resaltaba la gran inspiración que fue para su libro de 2016 Something to Food About. "Lynch fue el primer ser humano/creativo que me recalcó la importancia de no trabajar en exceso, de tomarme tiempo para respirar y meditar, y de buscar vías creativas fuera de mi zona de confort", expresó.

TRIBUTO DEL AMERICAN FILM INSTITUTE

También el American Film Institute, en el que Lynch se graduó en 1970, ha rendido tributo al artista en un comunicado subido a sus redes sociales. "Y las historias son ciertas: como miembro fundador del American Film Institute, vivió en los establos de Greystone mientras rodaba su película de fin de carrera en el AFI, ERASERHEAD. A lo largo de las décadas, el impacto de David en el cine resultó indeleble en sus películas y su arte, y siempre devolvió al AFI su apoyo a los narradores que escribían sus propias reglas y buscaban algo diferente.

Durante un seminario en el campus, compartió este consejo eterno con los becarios: 'Cuenta las historias que llevas dentro. Cada persona tiene sus propias historias. Mantente fiel a esas ideas y disfruta haciéndolo'. Vivirá en nuestros sueños", rezaba el mensaje de la institución.

1/3: David Lynch was an American original. And the stories are true – as a foundational Fellow at the American Film Institute, he lived in the stables of Greystone while filming his AFI thesis film – ERASERHEAD. pic.twitter.com/QcRfIcpDUF — AFI (@AmericanFilm) January 16, 2025

Lesli Linka Glatter, presidenta del Sindicato de Directores de Estados Unidos (Directors Guild of America), recordaba por su parte el papel que Lynch había desempeñado en su propia carrera, así como en la de tantos otros. "Me dio una oportunidad como joven directora que empezaba cuando me uní a él en Twin Peaks a principios de los 90, transformando mi vida, y estaré eternamente agradecida por haberle conocido", escribió.