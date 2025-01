La familia de Twin Peaks llora a David Lynch, "el verdadero Willy Wonka del cine"

MADRID, 17 Ene. (CulturaOcio) -

El fallecimiento de David Lynch ha conmovido a toda la industria del cine. Son muchos los artistas que se han pronunciado públicamente, llorando la pérdida del director y guionista, y entre ellos, como no podía ser de otra manera, los que trabajaron con él en la icónica serie de televisión Twin Peaks. Una de las actrices, Lara Flynn Boyle, ha llegado a referirse al director como "el verdadero Willy Wonka del cine".

"Mi amigo y hermano, mi compañero creativo durante casi cuarenta años, un artista singular y una personalidad asombrosa. Le quería, y guardaré para siempre en mi corazón y en mi alma nuestras risas y nuestro amor compartido por el medio que dominaba como pocos", expresaba Mark Frost, cocreador de la ficción junto a Lynch, en declaraciones a Deadline.

"Gracias a todos por sus amables recuerdos en este horrible día. Las palabras vendrán más tarde. De momento sólo sentimientos. Lloradlo y recordadlo, pero no olvidéis celebrarlo también. No volveremos a ver a alguien como él. El hombre de otro lugar se ha ido a casa", escribía por otro lado Frost en Bluesky.

El actor Kyle MacLachlan, que aparte de su papel en Twin Peaks apareció en Terciopelo azul y Dune (que marcaría su primera colaboración con el cineasta y el inicio de su carrera) ha recordado también con cariño al director. "Hace cuarenta y dos años, por razones que escapan a mi comprensión, David Lynch me sacó de la oscuridad para protagonizar su primera y última película de gran presupuesto. Claramente vio algo en mí que ni siquiera yo reconocía. Debo toda mi carrera, y mi vida en realidad, a su visión", señala el intérprete.

"Lo que vi en él fue a un hombre enigmático e intuitivo con un océano creativo brotando de su interior. Estaba en contacto con algo a lo que el resto de nosotros desearíamos llegar. Nuestra amistad floreció en Terciopelo azul y luego en Twin Peaks, y siempre me pareció la persona más auténticamente viva que había conocido. David estaba en sintonía con el universo y con su propia imaginación a un nivel que parecía ser la mejor versión de lo humano. No le interesaban las respuestas porque entendía que las preguntas son el motor que nos hace ser quienes somos", continuaba el mensaje de MacLachlan.

El actor terminaba su tributo al cineasta diciendo que, mientras el mundo perdía a "un artista extraordinario", él perdía a un "querido amigo" que había imaginado un futuro para él. "Le echaré de menos más de lo que los límites de mi lenguaje pueden decir y mi corazón soportar. Mi mundo está mucho más lleno porque le conocí y mucho más vacío ahora que se ha ido", añadía.

EL ADIÓS DE LAS ACTRICES DE TWIN PEAKS

Boyle, que encarnó a Donna Hayward en Twin Peaks, ha definido a Lynch como "el verdadero Willy Wonka del cine" en declaraciones a Deadline. "Siento que me tocó el billete dorado al tener la oportunidad de trabajar con él. Le echaremos mucho de menos", expresó.

Por su parte, Mädchen Amick, que en la ficción daba vida a la camarera Shelly Johnson, se ha referido a Lynch como su "mentor" y su "estrella polar". "Me vio crecer. Me vio ser madre. Me animó cuando me senté en la silla de director. Guardaré muy cerca de mi corazón aquellas largas conversaciones que mantuvimos en su casa de la colina. Nos reímos. Lloramos. Seguimos inspirados. Te echaré de menos, David. Y te veré en el otro lado", escribe.

Sherilyn Fenn, Audrey Horne en Twin Peaks, dijo del director que buscaba el "alma de las personas", tal y como recoge Remind Magazine. "Creo que les mira a los ojos e intenta ver quién hay ahí. No se trata de lo que pareces, o esto o aquello. Solía decir: 'Eres como una chica con secretos, como Audrey'. Cuando te dirige, se mete de lleno en tu mundo", expresó entonces.

Ante el anuncio de su fallecimiento, Naomi Watts, que trabajó junto a Lynch en Mulholland Drive, Inland Empire y Twin Peaks: The Return, ha compartido en su cuenta de Instagram varias fotos con el cineasta, además de un largo texto agradeciendo haberle conocido. "Me puso en el mapa. El mundo en el que había estado intentando entrar durante más de diez años, suspendiendo audiciones a diestro y siniestro. Por fin me senté frente a un hombre curioso, radiante de luz, que me hablaba con palabras de otra época, me hacía reír y me hacía sentir a gusto. ¿Cómo pudo 'verme' si yo estaba tan bien escondida y hasta yo me había perdido de vista?", escribe la actriz.

"No fue sólo su arte lo que me impactó: su sabiduría, su humor y su amor me dieron un sentido especial de confianza en mí misma al que nunca antes había tenido acceso. Cada momento juntos estaba cargado de una presencia que rara vez había visto o conocido. Probablemente porque, sí, parecía vivir en un mundo alterado, uno del que me siento más que afortunada por haber sido una pequeña parte. Y David invitaba a todos a vislumbrar ese mundo a través de su exquisita narrativa, que elevó el cine e inspiró a generaciones de cineastas de todo el mundo", añadía Watts.

OTRAS DESPEDIDAS DEL ELENCO

También actores como Ray Wise, que encarnó a Leland Palmer en Twin Peaks o Michael Horse, que interpretó al policía Tommy Hill, han colgado en redes sociales mensajes de adiós. "Fue un honor y una alegría conocer a este hombre, un artista increíble, le quería y le echaré mucho de menos, era mi amigo", reza el mensaje de la publicación de Horse.

"Reflexionando sobre mi estancia en el surrealista y transformador mundo de Twin Peaks, le debo mucho a David Lynch. No se limitó a crear mundos; nos invitó a soñar en ellos. Su brillantez y su singular visión resonarán para siempre", ha escrito por su parte Billy Zane, que apareció en unos pocos episodios de la ficción.

