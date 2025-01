Muere David Lynch, director de Twin Peaks y Mulholland Drive, a los 78 años

MADRID, 16 Ene. (CulturaOcio) -

El director y guionista David Lynch, el singular director responsable de películas como Terciopelo azul, Carretera perdida o Mulholland Drive, y creador de la mítica serie de televisión Twin Peaks, ha muerto a los 78 años.

Lynch reveló en 2024 que le habían diagnosticado un enfisema tras toda una vida fumando y que probablemente ya no podría salir de su casa para dirigir. Su familia anunció su muerte en un post de Facebook. "Hay un gran vacío en el mundo ahora que ya no está con nosotros. Pero, como él diría, 'Mantén la vista en el donut y no en el agujero'", afirma el comunicado.

David Keith Lynch nació en Missoula, Montana, el 20 de enero de 1946. Su padre, Donald, era investigador científico, y su madre, Edwina, profesora de inglés. En su inconfundible trayectoria, al que el término experimental se le queda corto estuvo marcada por sus creaciones tan sorprendentes como perturbadoras e inquietantes que bebían de fuentes como el surrealismo de Buñuel o Dalí y de clasicos como Billy Wilder, Kurosawa, John Ford o Werner Herzog.

Una filmografía que, tras varios cortometrajes, arrancó en 1977 con el largometraje Cabeza borradora destacan títulos como El hombre elefante (1980), la primera adaptación cinematográfica de Dune (1984), Terciopelo azul (1986), Corazón salvaje (1990), Carretera perdida (1997), Una historia verdadera (1999), Mulholland Drive (2001) e Inland Empire (2006), su última y de nuevo inclasificable película.

Lynch fue nominado a cuatro Oscar (como director por Terciopelo azul, Mulholland Drive y El hombre elefante, que también le valió una nominación al guion adaptado), pero en las cuatro ocasiones se quedó sin premio. Finalmente, en 2019 la Academia reconoció la trayectoria del cineasta con un premio honorífico.

¿QUIÉN MATÓ A LAURA PALMER?