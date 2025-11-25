Los protagonistas de Stranger Things confiesan qué le dirían a su yo de hace 10 años: "No te castigues..." - NETFLIX

MADRID, 25 Nov. (CulturaOcio) -

Como suele ocurrir con franquicias protagonizadas por niños que se extienden a lo largo del tiempo, Stranger Things ha visto crecer a su joven reparto. Y ante el inminente final de la aventura con el estreno de la quinta y última temporada, cuya primera parte aterriza en Netflix este 27 de noviembre, los actores han vuelto la vista atrás, reflexionando sobre lo que se dirían a su yo de hace 10 años.

"Abróchate el cinturón", bromea Finn Wolfhard en una entrevista concedida a CulturaOcio.com, al ser preguntado sobre lo que se diría si pudiera hablar consigo mismo cuando comenzó la serie, allá por 2016. Por su parte, y tras tomarles el pelo por un momento a sus compañeros, haciéndoles creer que lo tenía escrito, Caleb McLaughlin se para a pensarlo y revela lo que de verdad diría.

"Le diría que sea él mismo, que no pasa nada. Sí, al final verás que merece la pena, que todo forma parte de las experiencias de la vida y que no hay que castigarse demasiado", expone el actor que da vida a Lucas, algo con lo que el resto se muestra enseguida de acuerdo.

"Yo le diría que no hay que precipitarse. Es como si sucediera en un abrir y cerrar de ojos y luego todo hubiera terminado. Así que simplemente hay que estar presente", aporta Noah Schnapp, quien en la primera temporada de Stranger Things contaba con solo 11 años de edad, siendo el más joven del cuarteto formado por Wolfhard, McLaughlin, Gaten Matarazzo y él mismo.

En cuanto a Matarazzo, el intérprete que encarna a Dustin expone que, en su caso, probablemente estaría más interesado en preguntarle algunas cosas a su yo del pasado que en decirle nada concreto.

UN FINAL DIVIDIDO EN TRES PARTES

Los cuatro primeros episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things llegarán a Netflix este 27 de noviembre y un mes después, el 26 de diciembre, se estrenarán los tres siguientes. Habrá que esperar hasta el 1 de enero de 2026 para disfrutar del episodio final, que también se proyectará en algunos cines.

Además del regreso de los ya mencionados Wolfhard, Matarazzo, McLaughlin y Schnapp, retoman sus papeles de anteriores entregas Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman y Jamie Campbell Bower, entre otros. El elenco de la temporada 5 de Stranger Things cuenta además con Linda Hamilton como nuevo fichaje.