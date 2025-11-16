Millie Bobby Brown se revuelve contra los fotógrafos en una premiere de Stranger Things 5: "Sonríe tú"

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

La quinta y última temporada de Stranger Things, que llegará a Netflix dividida en tres partes, arrancará el 27 de noviembre. Durante la premiere celebrada en Londres, Millie Bobby Brown, quien interpreta a Once (Eleven) en la serie, protagonizó un tenso momento en la alfombra roja. Mientras posaba, un fotógrafo le pidió a la actriz que sonriera, una petición que no le sentó nada bien y a la que respondió señalando con el dedo y respondiendo tajante con un "sonríe tú".

Este desencuentro se produjo cuando uno de los fotógrafos le pidió expresamente a Brown que sonriera a la cámara. "Sonríe", se escucha durante las imágenes que ya se han viralizado en internet. "¿Sonríe? Sonríe tú", le contestó visiblemente molesta la protagonista de Estado electrico y Enola Holmes al fotógrafo antes de darse la vuelta y marcharse de la alfombra roja.

Millie Bobby Brown reacts to photographer telling her to “smile” at ‘Stranger Things’ Season 5 London premiere:



“Smile? You smile!”



pic.twitter.com/OvK3FJsBYN — Buzzing Pop (@BuzzingPop) November 14, 2025

Brown no es la única celebridad de Hollywood que ha sufrido un desencuentro con los fotógrafos. La cantante y compositora Kayleigh Rose Amstutz, más conocida por su alias musical Chappell Roan, se enfrentó a un fotógrafo que le pedía a voces que se callase mientras se encontraba en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2024. Roan le contestó con un contundente "cállate tú de una puta vez".

La artista vivió otro momento incómodo durante la premiere del filme del concierto Guts World Tour de Olivia Rodrigo, exigiendo a otro fotógrafo una disculpa por haber tenido una actitud irrespetuosa con ella durante los Grammy. Denzel Washington también vivió en sus carnes un altercado durante la presentación de Del cielo al infierno, de Spike Lee, el pasado mayo en el Festival de Cine de Cannes. El oscarizado actor y estrella de filmes como Gladiator 2 o Philadelphia pidió a un fotógrafo que dejase de tocarle el brazo tras repetidos avisos.

Dicho esto, los cuatro primeros episodios de la quinta y última temporada de Stranger Things, que tendrá "el comienzo más loco" de toda la serie según prometió su cocreador Ross Duffer, llegarán el 27 de noviembre. La siguiente tanda, que contará con tres capítulos, podrá disfrutarse a partir del 26 de diciembre y el episodio final, el 1 de enero de 2026.