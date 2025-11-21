Streaming Things: ¿Querían los Duffer estrenar Stranger Things 5 semana a semana en Netflix?

MADRID, 21 Nov. (CulturaOcio) -

Tras más de tres años de espera, la temporada final de Stranger Things arracará en Netflix este jueves 27 de noviembre. El estreno se dividirá en tres partes, aunque diversas informaciones habrían señalado que los hermanos Duffer, creadores de la ficción, habían abogado por que la quinta y última entrega rompiera totalmente con la habitual práctica de Netflix y estrenara sus capítulos de forma semanal, algo que la plataforma habría rechazado por ir en contra de su filosofía de lanzamiento, cada vez más laxa en este aspecto. No obstante, Ross Duffer ha negado estas informaciones.

"Cabe destacar que todas las ideas alternativas de lanzamiento que se debatieron iban en contra del modelo de consumo compulsivo de toda la temporada de una sola vez, dada la creencia que desde hace tiempo tiene el codirector ejecutivo Ted Sarandos de que así se atiende mejor al público", señalaba el medio en cuestión, The Ankler, apuntando que Netflix rechazó presunta petición de estreno semana a semana de los Duffer.

Estos rumores no circularon mucho por Internet antes de que uno de los creadores de la ficción lo desmintiese rotundamente en su cuenta de Instagram. "No, eso nunca se propuso ni se discutió", escribió Ross Duffer en una historia en la red social en la que compartía una captura de pantalla de la noticia.

Ross Duffer debunked that they never discussed a weekly episode release for Stranger Things 5 pic.twitter.com/EtTmvJwt9J — Stranger Things News (@UpsideDownScoop) November 19, 2025

Mientras que otros servicios de streaming siguen un calendario de estreno semanal, lanzando un episodio cada siete días, Netflix suele (o solía, mejor dicho) estrenar toda la temporada de golpe, favoreciendo así que la gente la vea del tirón y no tenga que estar esperando.

Sin embargo, en los últimos tiempos la plataforma ha variado noatablmente su estrategia, troceando el estreno de algunas de sus series más exitosas en dos o incluso más partes, algo que se ha aplicado a Stranger Things. Una fórmula que ya utilizó con otras de sus series estrella como La casa de papel, Miércoles, Emily in Paris, Cobra Kai o El juego del calamar y que también ejecutará con, por ejemplo, los Bridgerton.

La quinta y última temporada de la ficción llegará a la plataforma dividida en tres bloques. Los cuatro primeros episodios estarán disponibles a partir del próximo 27 de noviembre, los tres siguientes podrán disfrutarse a partir del 26 de diciembre y el último se estrenará el 1 de enero de 2026. El capítulo final se proyectará además en algunos cines, siendo la primera vez en la historia de Netflix que una de sus series originales se estrene en la gran pantalla.