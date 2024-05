MADRID, 13 May. (CulturaOcio) -

Warner Bros. Discovery anunció hace pocos días que un equipo capitaneado por Peter Jackson estaba desarrollando nuevas películas de El Señor de los Anillos. La primera de ellas, centrada en Gollum, estará dirigida y protagonizada por Andy Serkis y llegará a los cines en 2026. Pero antes, en diciembre de este año, la Tierra Media regresará a la gran pantalla en una película de animación titulada El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) que ya ha lanzado sus primeras imágenes.

La película, dirigida por el afamado cineasta japonés Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell, Star Wars: Visions, Blade Runner: Black Lotus) será una precuela ambientada unos doscientos años antes de la Trilogía del Anillo para relatar los orígenes de Helm Mano de Hierro, el noveno rey que ocupó el trono de Rohan y el último del primer linaje de reyes.

Un lider que alcanzó la categoría de leyenda en la épica batalla que dio nombre al Abismo y lo convirtió en un lugar mítico para los subditos del Reino de Rohan. Así, estas primeras imágenes muestran Edoras, capital del reino de los hombres caballo, y del propio Abismo de Helm, el desfiladero donde se erige la poderosa fortaleza de Cuernavilla, dos lugares clave para las épicas escenas de acción de la próxima película de anime.

