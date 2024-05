Actores de El Señor de los Anillos despiden a Bernard Hill: "Nadie ha declamado Tolkien como él"

MADRID, 6 May. (CulturaOcio) -

Bernard Hill, actor de la saga de El Señor de los Anillos y de Titanic, falleció el domingo a los 79 años. BBC fue la encargada de confirmar la noticia, si bien no han trascendido las causas de la muerte. Sus compañeros de reparto de la legendaria franquicia de J.R.R. Tolkien han querido darle un último adiós al intérprete que diera vida al valeroso rey Théoden de Rohan.

Elijah Wood, el inolvidable Frodo Bolsón de El Señor de los Anillos, se ha despedido de Hill a través de su cuenta de X, la red social antaño conocida como Twitter, al que ha calificado de "gran rey".

"Hasta siempre, amigo nuestro, nuestro rey, Bernard Hill. Nunca te olvidaremos. 'Porque él era de corazón bondadoso y un gran rey y guardaba sus juramentos; y surgió de las sombras en una última y hermosa mañana'", publica el actor, acompañando el pasaje de Tolkien de una fotografía tomada por Viggo Mortensen.

So long to our friend, our king, Bernard Hill.



We will never forget you.



“For he was a gentle heart and a great king and kept his oaths; and he rose out of the shadows to a last fair morning.”



photo by Viggo pic.twitter.com/lxjepm5rUZ — Elijah Wood (@elijahwood) May 5, 2024

Precisamente, Wood se encontraba ayer en la Liverpool Comic Con con sus compañeros de El Señor de los Anillos Sean Astin (Sam), Billy Boyd (Pippin), y Dominic Monaghan (Merry). Cuando se enteraron de la noticia, decidieron dedicarle unas palabras a Hill durante el encuentro con los fans.

"Esta mañana perdimos a un miembro de nuestra familia. Bernard Hill ha muerto. El rey Théoden", dijo Astin. "Y por eso queremos tomarnos un momento, antes de bajar de este escenario, para honrarlo. Se suponía que debería estar aquí. Se suponía que estaría aquí hoy y ayer. Le queremos. Era intrépido, divertido, brusco, irascible, hermoso", añadió el actor.

The 4 Hobbits pay their respects to Bernard Hill at Liverpool Comic Con



"He was intrepid, he gruff, he was irascible." - Sean Astin



Echoing Sean's words, Billy Boyd, said: “We were watching the movies and I said to Dom, I don’t think anyone spoke Tolkien’s words as great as… pic.twitter.com/fNzOLpVh2o — Fellowship of Fans (@FellowshipFans) May 5, 2024

"No creo que nadie haya pronunciado las palabras de Tolkien tan bien como Bernard. La forma en que dotaba a esas palabras de realismo. Me rompía el corazón. Le echaremos de menos", se unía Boyd. "El rey roto ha pasado a los Puertos Grises pero siempre será recordado. Descansa en paz, Bernard", escribió Monaghan en su cuenta de Instagram junto a la misma fotografía tomada por Mortensen.

"Al rey. Descansa en paz, Bernard", publicó junto a dicha imagen en Instagram Karl Urban, que en las películas interpretó a Éomer, sobrino del personaje de Hill. "Qué pérdida tan terrible. Tu tributo es muy poderoso. Amor y condolencias para la familia de Bernard y sus numerosos amigos en todo el universo Tolkien", escribe en X (Twitter) Richard Armitage, que en la trilogía de precuelas El Hobbit dio vida al rey Thorin II Escudo de Roble.

Oh Jed. What a terrible loss. Your tribute is so powerful. Love and condolences to Bernard’s family and his numerous friends across the Tolkien universe. https://t.co/R2BtY2NyuH — Richard Armitage (@RCArmitage) May 5, 2024

El actor Michael McKean, que coincidió con Hill en Ejecución Inminente, también le dedicó un pequeño homenaje. "Tuve un par de escenas con Bernard Hill en Ejecución Inminente. Un caballero, por supuesto. También divertido, inteligente e impecable en el trabajo. Descanse en paz, sir", publicó en X (Twitter).

I had a couple of scenes with Bernard Hill in True Crime. A gent, of course. Also funny, smart and flawless at the job. RIP, sir. pic.twitter.com/uQhQj8NUzJ — Michael McKean (@MJMcKean) May 5, 2024

Por su parte, la actriz Barbara Dickson protagonizó junto a Hill un musical en la década de los años 70. "Con gran tristeza me entero de la muerte de Bernard Hill. Trabajamos juntos en John, Paul, George, Ringo and Bert', el maravilloso espectáculo de Willy Russell entre 1974-1975. Un actor realmente maravilloso. Fue un privilegio haberme cruzado con él. Descansa en paz, Benny", escribió.

It’s with great sadness that I note the death of Bernard Hill. We worked together in John Paul George Ringo and Bert, Willy Russell marvellous show 1974-1975. A really marvellous actor. It was a privilege to have crossed paths with him. RIP Benny x#bernardhill pic.twitter.com/UPVDCo3ut8 — Barbara Dickson (@BarbaraDickson) May 5, 2024

Junto a estos mensajes, millones de fans en todo el mundo han mostrado su pesar por el fallecimiento de Hill. El actor fue el único que ha trabajado en dos películas con 11 premios Oscar, El Señor de los Anillos: El retorno del rey y Titanic. Un récord que sus fans han querido rescatar para que no caiga en el olvido.