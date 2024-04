La nueva película de El Señor de los Anillos confirma su fecha de estreno

MADRID, 10 Abr. (CulturaOcio) -

El Señor de los Anillos regresará muy pronto a la gran pantalla. Warner Bros. Animation va a estrenar la primera película de anime de la legendaria saga fantástica de J.R.R. Tolkien. El filme lleva por título The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim) y desde que se anunció es uno de los proyectos más esperados por los fans de la franquicia.

Originalmente, el estudio desveló que la cinta llegaría a los cines en algún momento de 2024. Ahora, Warner ha tenido un panel en la CinemaCon 2024 en el que ha dado más detalles sobre cuándo podrá disfrutarse de esta nueva aproximación a la Tierra Media.

La compañía ha programado oficialmente El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim para la temporada navideña. No se ha indicado, sin embargo, una fecha más concreta, por lo que aún habrá que esperar antes de poder apuntarlo en el calendario. En cualquier caso, con un estreno a final de año, Warner tratará de cerrar el curso por todo lo alto con una de las franquicias más queridas a nivel mundial.

El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim estará dirigida por Kenji Kamiyama, conocido principalmente por haber dirigido varias series y películas de anime de Ghost in the Shell. Recientemente, también ha participado en la serie Blade Runner: El loto negro y en uno de los episodios de la primera temporada de Star Wars: Visions.

La producción correrá a cargo de la compañía Sola Entertainment, fundada en 2009 y que ha realizado varios de los proyectos de Kamiyama. A su vez, en la versión inglesa El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim contará con un reparto formado por nombres como Brian Cox, Gaia Wise, Miranda Otto, Luke Pasqualino, Lorraine Ashbourne o Yazdan Qafouri, entre otros.

La película se ambientará 183 años antes de los acontecimientos de El Señor de los Anillos: Las Dos Torres y de la mítica Batalla del Abismo de Helm. El filme pondrá su foco en el legendario rey de Rohan conocido como Helm Hammerhand. Este fue quien dio nombre al Abismo y en El Señor de los Anillos: La Guerra de los Rohirrim deberá defenderse de un ejército de dunlendinos.