Keanu Reeves, descontento con el guion de Constantine 2

MADRID, 1 Jun. (CulturaOcio) -

La secuela de Constantine, con Keanu Reeves encarnando de nuevo al hechicero y exorcista de DC, sigue en desarrollo. Sin embargo, Peter Stormare, quien encarnó a Lucifer en la cinta de 2005, asegura que el actor no está demasiado satisfecho con el guion de esta nueva entrega, que volverá a estar dirigida por Francis Lawrence.

"Hay mucho tira y afloja, porque... creo que Keanu [Reeves], a quien conozco bastante bien, no está muy contento con los guiones y, en general, con lo que sale de los estudios. Porque la primera película no fue tan exitosa al principio, se convirtió en un éxito sorpresa y en un filme de culto, y ahora es una de las cintas de culto más grandes de todos los tiempos", aseveró Stormare durante una entrevista con The Direct.

"Pero, para hacer una secuela, los estudios quieren, ya sabes, coches volando por el aire, gente haciendo acrobacias y escenas de acción con peleas", añadió el intérprete sueco. "Y yo creo que Keanu dice: 'He hecho John Wick. Esta es una película espiritual. Va de demonios y gente normal. Y yo quería que siguiese siendo así'. Y hablamos sobre ello", expresó el actor. "Yo quiero que Dios baje exactamente de la misma manera, pero con un traje negro y luciendo más o menos como Lucifer en la primera. Tengo 12 años más, así que va a ser complicado, ya sabes, recrear completamente la primera película. Pero creo que, para Keanu, la idea es hacer una secuela que se aproxime a la original", sentenció Stormare.

Llegados a este punto, pese a las declaraciones del intérprete sueco, cabe recordar que Reeves no se ha pronunciado al respecto hasta ahora. Por otro lado, el productor de Constantine 2, Lorenzo di Bonaventura, confesó en septiembre del pasado año que, cuando el libreto llegó a sus manos, le aterrorizaba la idea de tener que leerlo.

"Lo divertido es que me da mucho miedo leerlo. Quiero que sea bueno. Seguramente lo lea en los próximos días, cuando coja un vuelo", aseguró Di Bonaventura en declaraciones a ComicBook.com. No obstante, es bastante probable que cualquier discrepancia se termine resolviendo durante el proceso creativo del guion, que corre a cargo de Akiva Goldsman (Soy leyenda / The Crowded Room).