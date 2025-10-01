MADRID, 1 Oct. (CulturaOcio) -

Mr. Scorsese, la serie documental sobre el legendario director de cine llegará a Apple TV+ el próximo 17 de octubre. La plataforma de streaming ha lanzado el tráiler del documental que, dirigido por Rebecca Miller, se adentrará no solo en la faceta artística del cineasta, sino también en su lado más personal y reflexivo.

En el avance, Martin Scorsese se plantea cuestiones existenciales, como si las personas son intrínsecamente buenas o malas, y asegura que, gracias al cine, encontró la forma de expresarse "a su manera". El tráiler intercala estas reflexiones con vídeos de él mismo, así como clips de algunas sus películas más memorables: desde Uno de los nuestros hasta El lobo de Wall Street, pasando por Shutter Island, Taxi Driver y muchas más.

A lo largo de cinco episodios, la serie abordará la extensa carrera profesional y personal de Scorsese, cuyo cine ha marcado un antes y un después en la historia del séptimo arte.

La producción contará con materiales inéditos del propio director y conversaciones con grandes figuras que le han acompañado en su carrera como Steven Spielberg, Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Mick Jagger, Robbie Robertson, Thelma Schoonmaker, Sharon Stone, Jodie Foster, Paul Schrader, Margot Robbie, Cate Blanchett, Jay Cocks y Rodrigo Prieto. Además, también participarán amigos y familiares.

Damon Cardasis, Cindy Tolan y la propia Miller ejercen de productores ejecutivos junto a Rick Yorn, Christopher Donnelly y Julie Yorn. La serie está presentada por Expanded Media y Round Films, en asociación con LBI Entertainment y Moxie Pictures.