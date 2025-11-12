Ana de Armas se une a Benicio del Toro y Cameron Díaz en lo nuevo del director de Reptiles - CONTACTO

MADRID, 12 Nov. (CulturaOcio) -

Ana de Armas compartirá pantalla con Benicio del Toro y Cameron Díaz en Reenactment, la nueva película de Grant Singer, el responsable de la cinta de Netflix Reptiles.

Según informa Deadline, la actriz de títulos como Sin tiempo para morir, Ballerina o Blonde (película que le valió una nominación a los Oscar) se encuentra actualmente en negociaciones finales para unirse al reparto del filme, que ya cuenta con Del Toro y Díaz.

El proyecto se encuentra actualmente a la venta en el American Film Market, con vistas a comenzar la producción dentro de poco en Los Ángeles. Por el momento, se desconocen detalles de la trama.

No es la primera vez que Del Toro colabora con Singer, pues en 2023 protagonizó Reptiles, la película que supuso el debut del realizador como director de largometrajes. La cinta, producida por Black Label Media (que también producirá Reenactment) se estrenó en el festival de Toronto y durante semanas fue lo más visto de Netflix.

Tras Reptiles, Del Toro ha aparecido en títulos como Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson; La trama fenicia, de Wes Anderson y la película de Jamie Foxx aún pendiente de estreno All-Star Weekend. Por su parte, Cameron Díaz regresaba al cine tras una década de ausencia con De vuelta a la acción y volverá a dar voz a la princesa Fiona en Shrek 5, que llegará a los cines el 30 de junio de 2027.

En cuanto a De Armas, la actriz recientemente protagonizaba el spin-off de John Wick Ballerina y en verano se rumoreaba que estaba siendo considerada para un "papel importante en Marvel", si bien no ha habido ninguna noticia oficial al respecto.