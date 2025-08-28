¿Hubo Pelea Entre Robert Downey Jr. Y Ryan Reynolds Rodando Vengadores: Doomsday?

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

Los Russo se encuentran filmando Vengadores: Doomsday en Reino Unido, cinta que tiene previsto su estreno el 18 de diciembre de 2026. Sin embargo, ha habido varios rumores de un tremendo enfrentamiento entre su principal protagonista, Robert Downey Jr., y Ryan Reynolds, quien insinuó recientemente su participación en la película. Las informaciones más recientes arrojan nueva luz a este respecto.

Según apunta TMZ, no ha habido ningún choque entre Downey Jr. y Reynolds y, de hecho, destaca que "la subcultura de internet centrada en las especulaciones sobre Marvel se inventó una historia acerca de un desencuentro verbal". Asimismo, una fuente cercana a los actores le aseguró al medio que, efectivamente, Downey Jr. y Reynolds se conocen.

Sin embargo, y he aquí el quid de la cuestión, remarcó que "nunca se han conocido en persona". Además, aclaró que, pese a no haber coincidido presencialmente, mantienen una relación cordial. Tanto es así que incluso llegaron a debatir la posibilidad de que Downey Jr. hiciese un cameo en Deadpool y Lobezno, cinta que recuperó a Hugh Jackman como el mutante de las garras de adamantium y presentó a Channing Tatum como Gambito, el cual sí está confirmado en Doomsday.

"Ryan solo siente respeto y admiración por RDJ", expresó la fuente, despejando así cualquier atisbo de duda al respecto. Los rumores sobre las desavenencias entre Downey Jr. y Reynolds surgieron casi inmediatamente después de que Jeff Sneider y John Rocha comentasen en el pódcast de Kristian Harloff que dos estrellas de Vengadores 5 tuvieron un intenso cara a cara, aunque los insiders en ningún momento hicieron alusión alguna a Downey Jr. ni a Reynolds.

Sneider, además, también dejó caer recientemente en The Hot Mic que Downey Jr. estaba descontento con cómo iba la filmación y, tras varias semanas de rodaje con un doble de cuerpo y rostro, quería rodar todo él mismo con el traje puesto. "Tenían un doble de cuerpo y un doble de rostro, y Robert se quedaba fuera de escena leyendo sus frases y, por lo visto, después de dos o tres semanas dijo: 'Esto no funciona. Quiero rodarlo todo yo mismo con el traje puesto'", reveló.

Sin embargo, el rodaje de Vengadores: Doomsday continúa avanzando. Dirigida por los Russo, la cinta tiene ya confirmados, entre otros muchos, a Sebastian Stan como Bucky Barnes/El Soldado de Invierno, Anthony Mackie como Sam Wilson/Capitán América, Paul Rudd como Scott Lang/Ant-Man, Wyatt Russell como John Walker/U.S. Agent, Tenoch Huerta como Namor, Letitia Wright como Shuri/Black Panther, Simu Liu como Shang-Chi, Florence Pugh como Yelena Belova/Viuda Negra, Lewis Pullman como Robert Reynolds/Sentry, Danny Ramírez como Joaquín Torres/Falcon, David Harbour como Alexei Shostakov/Red Guardian, Winston Duke como M'Baku, Hannah John-Kamen como Ava Starr/Ghost, Pedro Pascal como Reed Richards/Mr. Fantástico, Vanessa Kirby como Sue Storm/Mujer Invisible, Joseph Quinn como Johnny Storm/Antorcha Humana y Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm/La Cosa.