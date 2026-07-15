Primera imagen oficial de Doctor Doom y la alineación completa de Vengadores en Doomsday: ¿Cuando llega el tráiler?

Primera imagen oficial de Doctor Doomm y la alineación completa de Vengadores en Doomsday - MARVEL STUDIOS

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

Vengadores: Doomsday, dirigida por los hermanos Russo, aterrizará en los cines el 18 de diciembre. Y a la espera del primer tráiler completo del filme, que es de esperar que se estrene en la inminente Comic Con de San Diego, ahora ha salido a la luz una imagen que ofrece a los fans un primer vistazo a Víctor Von Doom, el gran villano encarnado por Robert Downey Jr., y los Vengadores, los 4 Fantásticos, los X-Men y Loki en la película.

La imagen, que ya circula por Internet, corresponde a un cartel promocional de Vengadores: Doomsday exhibido en la Expo de Shanghái. En ella puede verse el rostro atemorizante de Doom en el centro.

Bajo su rostro se halla nada menos que Loki (Tom Hiddleston), custodiando el Multiverso. A la izquierda se encuentra Steve Rogers (Chris Evans) y, junto a él, Thor (Chris Hemsworth). Un poco más abajo, Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd) y los Thunderbolts. En el lado derecho del villano se encuentra Mr. Fantástico (Pedro Pascal) y el resto de los 4 Fantásticos. Por encima, alzando el vuelo, Sam Wilson/Capitán América (Anthony Mackie) y el Halcón (Danny Ramírez), y cerca del borde pueden observarse Shang-Chi (Simu Liu), M'Baku (Winston Duke) y Shuri (Letitia Wright), con su traje de Black Panther y, abajo del todo, los X-Men.

HD Poster Of Avengers Doomsday 💚 pic.twitter.com/01N8bxXcVU — Varun Teja Pasupuleti (@varun_naidu_jsp) July 13, 2026

LA ALINEACIÓN DE LOS X-MEN EN DOOMSDAY

La formación la componen Gambito (Channing Tatum), Cíclope (James Marsden), Mística (Rebecca Romijn), Charles Xavier (Patrick Stewart), Rondador Nocturno (Alan Cumming), Bestia (Kelsey Grammer) y Magneto (Ian McKellen).

Según apuntó en X QiaoPM, además de este cartel y de una ilustración del filme que en un principio se dio por oficial, pero que al parecer está realizada por fans, Kevin Feige explicó durante la sesión de preguntas y respuestas con los asistentes en el evento de Shanghái que Yelena Belova (Florence Pugh) tendrá un cameo en Spider-Man: Brand New Day y un papel destacado en Doomsday.

My friend at the scene told me that this was made by fans, not an official concept art https://t.co/mlLJTpL9QM — WaynePM (@QiaoPM) July 11, 2026

Kevin Feige also confirmed on site that Yelena would appear earlier, hinting that she would make a cameo in BND #SpiderManBrandNewDay #Marvel — WaynePM (@QiaoPM) July 11, 2026

Asimismo, también aseguró que fue él quien llamó a Downey Jr. para dar vida a Doom, ya que el personaje es "un científico, un tecnólogo, un hechicero y un gobernante" y, para representar toda la complejidad, tragedia y carisma del villano, se necesita "al mejor actor del mundo". Además, aseguró que, tras Secret Wars, el siguiente proyecto en llegar a los cines será el reinicio de los X-Men, dirigido por Jake Schreier.