Filtrado el controvertido final de Spider-Man: Brand New Day

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 29 de julio con la intención de sorprender a los fans del trepamuros de Tom Holland. No obstante, desde hace ya bastante tiempo los rumores apuntan a que el final de la película de Destin Daniel Cretton será divisivo. Las últimas informaciones indican que el desenlace será igualmente controvertido, pero por otras razones.

((Atención: Esta noticia contiene spoilers))

Según ha dejado caer MyTimeToShineHello en X, Spider-Man sobrevive a los eventos de Brand New Day. Además, tampoco aparecerá Venom, no habrá ninguna escena de MJ llorando sobre la lápida de Peter ni se recreará la icónica portada del cómic La última cacería de Kraven con el trepamuros resurgiendo de su tumba.

ASÍ TERMINARÁ SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY

En cambio, la cinta culminará con Parker y Ned (Jacob Batalon) realizando su característico apretón de manos, y este gesto activará la "memoria muscular" de Leeds, permitiéndole recordar que Peter es Spider-Man.

Esto significaría que, llegado el caso, Sony habría decidido modificar el desenlace original, mucho más sombrío, de Brand New Day tras la negativa acogida que habría recibido en los pases de prueba. De este modo, habría descartado sus planes iniciales, en los que Peter Parker moría al final de la película antes de regresar en Vengadores: Secret Wars junto al resto de héroes que sucumbirán ante el Doctor Doom (Robert Downey Jr.) en Doomsday, que llegará a los cines el 18 de diciembre.

En tal caso, la decisión supondría todo un acierto tanto para Sony Pictures como para Marvel Studios, ya que el UCM necesita con urgencia un gran éxito de taquilla del calibre de Deadpool y Lobezno. Dirigida por Shawn Levy, la cinta protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo. Y, según las últimas informaciones, las previsiones apuntan a que Brand New Day recaudará entre 230 y 250 millones de dólares únicamente en su estreno en el mercado norteamericano.