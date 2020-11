Jeff Nichols escribirá y dirigirá Un lugar tranquilo 3

MADRID, 10 Nov. (CulturaOcio) -

La pandemia de coronavirus ha aplazado el estreno de Un lugar tranquilo 2, inicialmente previsto para principios de 2020 y que finalmente tendrá lugar en abril de 2021. A la espera de su lanzamiento, ya se ha confirmado que la franquicia tendrá una tercera entrega, que contará con Jeff Nichols como guionista y director.

Así lo ha revelado Variety, que apunta que Nichols sustituirá a John Krasinski, autor de la historia original y director y guionista de las dos primeras entregas. Tal como ha anunciado Paramount Pictures, se espera que el largometraje llegue a los cines en 2022. Krasinski ejercerá como productor junto a Allyson Seeger, Michael Bay, Andrew Form y Brad Fuller.

La película original de 2018, protagonizada por Krasinski y Emily Blunt, fue un éxito de taquilla, recaudando 340,9 millones de dólares en todo el mundo. La segunda parte iba a estrenarse el pasado marzo. Finalmente llegará a los cines el 23 de abril de 2021. La saga de terror sigue a la familia Abbot, que lucha por sobrevivir en un mundo invadido por unas criaturas que atacan atraídas por el sonido. Uno de los platos fuertes de la segunda parte es la incorporación al reparto de Cillian Murphy, protagonista de la aclamada serie Peaky Blinders.

Nichols debutó como realizador en 2007 con Shotgun Stories. Es conocido por títulos como Loving, Take Shelter, Mud y Midnight Special. Por su parte, Krasinski saltó a la fama gracias a su papel de Jim en The Office. Entre sus trabajos destacan proyectos como la serie Jack Ryan o las películas No es tan fácil y Algo prestado.