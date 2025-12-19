Primera imagen de Jessica Jones en la temporada 2 Daredevil: Born Again, que relatará la guerra total por Nueva York

Archivo - Daredevil, Jessica Jones, The Punisher y compañía llegan a Disney+ - NETFLIX - Archivo

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

El 4 de marzo de 2026 desembarcará en Disney+ la temporada 2 de Daredevil: Born Again. Nuevos capítulos en los que el personaje de Charlie Cox se reencontrará con Jessica Jones que, como en la era de Netflix de los Defensores, volverá a estar interpretada por Krysten Ritter.

Se trata, por tanto, del debut de la actriz, y del personaje, en el Universo Cinematográfico Marvel. Lo hará en una nueva entrega de Daredevil que estará marcada por la guerra desatada contra el alcalde Wilson Fisk (a.k.a. Kingpin) por la ciudad de Nueva York.

"Dada la propia naturaleza de Jessica y Matt, ambos dan tanto como reciben", señaló Cox a Entertainment Weekly. "No estoy seguro de que fuéramos conscientes de ello cuando lo rodamos. Así que llevamos mucho tiempo esperando esta oportunidad para poner a estos dos juntos en pantalla y divertirnos más con ellos", añadió el actor sobre la dinámica que mantenían sus dos personajes en The Defenders.

Los detalles concretos sobre el papel que desempeñará en la temporada 2 de Born Again el personaje de Ritter, a quien puede verse por primera vez de forma oficial junto a Daredevil en unas imágenes publicadas por el medio, se mantienen en secreto. Pero el jefe de TV, Streaming y Animación de Marvel, Brad Winderbaum, aseguró que su aparición será equiparable a la que tuvo Frank Castle/The Punisher (Jon Bernthal) en la anterior entrega de la serie.

"Hablamos sobre la importancia de interpretar ciertos momentos clave para mantener la misma química entre nosotros. Nos permitimos bromear y tomarnos el pelo un poco el uno al otro, pero también sabemos cuándo ponernos serios para asegurarnos de que todo sirva a la historia de manera adecuada", añadió Cox.

Winderbaum también remarcó que esta segunda temporada abordará "temas muy complejos" y que habrá "muchos momentos oscuros y eventos trágicos". "Daredevil es un revolucionario en esta temporada. Es un rebelde, y resulta fascinante verlo enfrentarse al poder de la ciudad", continuó el ejecutivo de Marvel, adelantando así que no parará hasta derrocar a Wilson Fisk, ahora alcalde de Nueva York y empeñado en afianzar su Fuerza Antivigilantes.

"Se siente como si con un solo paso en falso las personas a las que amas desaparecieran. Te capturan, no hay salida", expresó Cox al describir esta nueva realidad. "Es un mundo muy claustrofóbico", destacó. En cuanto al rol de Deborah Anne Woll, su papel es mucho mayor que en la temporada 1 de Born Again. "Su papel es el mejor que ha interpretado nunca. Es formidable en la temporada 2", señaló Cox.

Llegados a este punto, cabe recordar que, aunque la muerte de Foggy Nelson a manos de Dex Poindexter/Bullseye (Wilson Bethel) al comienzo de la temporada 1 de Born Again sigue atormentando a Matt, Elden Henson volverá a encarnar al personaje en esta segunda entrega. Pero... ¿Qué sucede con The Punisher? Tras conseguir escapar de la prisión secreta de Fisk, Castle desapareció.

CONEXIÓN CON THE PUNISHER

"Cuanto menos diga, mejor", afirmó Winderbaum. No obstante, reveló que "el especial televisivo de The Punisher conecta de manera directa con la época y el lugar en que se desarrolla la segunda temporada de Daredevil: Born Again". Este especial del violento justiciero desembarcará en algún punto de 2026 a Disney+ y cuenta con Reinaldo Marcus Green (El método Williams) como director, quien, además, coescribe el guion junto a Bernthal.

Winderbaum también aseguró que las temporadas 1 y 2 de Daredevil: Born Again -cuya tercera entrega comenzará a filmarse en 2026- son dos caras de la misma moneda. "Todo parece formar una única historia -afirma-. Dario [Scardapane] está tejiendo un entramado enorme y sorprendente en este paisaje neoyorquino", subrayó sobre el encomiable trabajo que está llevando a cabo el creador de Born Again. Entre los nuevos fichajes de esta segunda entrega se encuentran Matthew Lillard y Lili Taylor, quienes también se encuentran en las imágenes lanzadas por el medio.

Lillard interpretará en los nuevos episodios al enigmático Mr. Charles, cuyo papel, según Cox, quien confesó no tener escenas con él, "es exquisito", mientras que Taylor dará vida a la gobernadora de Nueva York, Marge McCaffrey.