¿La temporada 2 de Daredevil: Born Again es el final? Desacuerdo entre Charlie Cox y Vincent D'Onofrio

MADRID, 13 Ago. (CulturaOcio) -

Tras sus tres temporadas en Netflix, Disney+ y Marvel Studios revivieron al Diablo de la Cocina del Infierno con Daredevil: Born Again. Los fans del personaje esperaban que para construir planes del héroe a largo plazo más allá de la primera temporada ya estrenada y de la segunda que está en camino, pero Charlie Cox ha hecho saltar las alarmas.

En plena conversación en la GalaxyCon, el actor que interpreta a Matt Murdock/Daredevil repasaba cómo los distintos trajes de su versión del personaje beben de los cómics cuando adelantó que en la próxima temporada aparecerá algo inédito en las viñetas.

Pero lo que inquietó al fandom no fue eso, sino cómo se refirió a esa segunda entrega: "Hay algo que hacemos en esta temporada final que no existe en los cómics y es único de nuestra serie".

Los comentarios de la publicación con el vídeo al respecto se han llenado de mensajes de preocupación por el uso del término "final" por parte de Cox. Pero tan solo horas después Vincent D'Onofrio, que interpreta al temble Wilson Fisk/Kingpin en la serie, cambió su traje de villano por el de héroe para calmar a los fans.

"Según tengo entendido, no es cierto y hay grandes posibilidades de que tengamos una tercera temporada", respondió el actor en su cuenta de X a un usuario que le preguntó por las palabras de su compañero de reparto.

As far as i know it isn't and there's a good chance we will have a third season. — Vincent D'Onofrio (@vincentdonofrio) August 12, 2025

Mientras el futuro despeja incógnitas sobre el número de temporadas, sí es oficial que la segunda entrega se estrena en Disney+ en marzo de 2026, tal y como compartió el showrunner Dario Scardapane en su cuenta de Instagram. El proyecto marcará el regreso de Krysten Ritter como la rebelde detective Jessica Jones, que ya compartió pantalla con Matt Murdock en Los Defensores.

El próximo año también traerá de vuelta a otro habitual de las páginas de Daredevil como es Punisher. Tras aparecer en la primera temporada de Born Again, el personaje interpretado por Jon Bernthal tendrá su propio especial en Disney+. Se desconoce tanto la fecha de estreno del proyecto como si el antihéroe aparecerá también en la segunda temporada de Born Again.