La escena post-créditos de Daredevil: Born Again 1x09, explicada: Así prepara el futuro The Punisher en Marvel - MARVEL STUDIOS

MADRID, 16 Abr. (CulturaOcio) -

Tal y como era de esperar, tras su aparición puntual en el cuarto capítulo, Frank Castle/The Punisher ha vuelto para dejarse notar, en toda su salvaje brutal violencia, en el último capítulo de Daredevil: Born Again. Pearo además, el personaje de Jon Bernthal es el protagonista de la escena post-créditos del 1x09. Una secuencia muy comentada ya que abre la puerta a dos de las futuras producciones del UCM en las que el sanguinario vigilante volverá a sembrar el caos y la muerte a su paso.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Si bien en su primera aparición en Daredevil: Born Again Frank se mostraba más que reacio a formar equipo con Matt Murdock, en el último episodio va al piso del abogado para asegurarse de que salga con vida de él. Tal y como se revela poco después, si The Punisher acude en ayuda del Hombre Sin Miedo es tan solo porque Karen Page se lo pide como un favor, pero una vez cumplida la misión, rechaza acompañar a los dos amigos a investigar la muerte de Foggy.

En un movimiento temerario, pero perfectamente acorde al espíritu del personaje, The Punisher decide enfrentarse él solo a la Fuerza Especial Anti-Vigilante de Fisk y si bien consigue matar a varios de sus integrantes, finalmente se ve superado en número y reducido. Puesto que los policías corruptos lucen en el pecho el símbolo del justiciero y dicen admirar su trabajo, el agente Powell le ofrece a Frank la oportunidad de unirse a ellos y "servir a su lado", pero él rechaza... vehementemente, llamándolos payasos y jactándose de que no entienden su dolor, no saben porqué se ve obligado a hacer lo que hace.

Así pues, The Punisher acaba encerrado junto con otros enemigos de Fisk, como el Espadachín, en unas jaulas ubicadas en las catacumbas del puerto de Red Hook... si bien no por mucho tiempo. En la escena post-créditos del episodio, Frank empieza a charlar de forma aparentemente despreocupada con un guardia, preguntándole su nombre y su procedencia.

Ambos son de Nueva Jersey, algo que es solo una treta para ganarse su confianza y romperle el brazo cuando se acerca a su jaula estrecharle la mano. De esta manera, y aunque la serie ya no muestra nada más, se da por sentado que el personaje de Bernthal consigue salir de su celda, quedando libre una vez más.

EL ESPECIAL DE THE PUNISHER

Con el escape de Frank, Daredevil: Born Again parece estar preparando el terreno para la siguiente aventura del justiciero. Hace apenas un mes, el director de Marvel Television y Marvel Animation, Brad Winderbaum, confirmaba que Bernthal será el protagonista de una "presentación especial" de Marvel de su personaje, en cuyo guion trabajaban el mismo actor y Reinaldo Marcus Green y que tiene previsto su estreno para 2026.

"Va a ser oscuro; Frank no tiene ningún interés en salir de la oscuridad. No va a ser fácil. No sé, si ese es el tono de Netflix... entonces eso es lo que va a ser. No será Punisher-Lite, os lo prometo", sentenció el intérprete en declaraciones a The Hollywood Reporter.

A estas alturas, tan solo se puede especular sobre la trama del especial, pero una posibilidad, es que el próximo paso de Frank sea dar caza a los integrantes de la Fuerza Especial Anti-Vigilante, culminando quizá en un enfrentamiento con el agente Powell. Así, mientras Daredevil se centra en organizar una resistencia en toda la ciudad contra la corrupción del alcalde Fisk, Frank buscará su sangrienta venganza contra quienes lo encarcelaron y se apropiaron de su símbolo.