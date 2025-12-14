Marvel revienta el final de la temporada 2 de Daredevil: Born Again - MARVEL STUDIOS

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

El 4 de marzo de 2026 desembarcará en Disney+ la temporada 2 de Daredevil: Born Again, con Charlie Cox y Vincent D'Onofrio retomando sus papeles de Matt Murdock y Wilson Fisk. Uno de los productores ejecutivos de la serie, Jesse Wigutow, habría revelado más de la cuenta sobre el cierre de esta esperada nueva entrega.

"Creo que lo que verdaderamente le importa a la gente son estos dos personajes y el conflicto en el que se encuentran envueltos, el odio tan profundo que sienten y lo mucho que se necesitan", afirmó Wigutow a Collider, refiriéndose a la eterna lucha entre Daredevil y Wilson Fisk, ahora alcalde de Nueva York.

"Dejamos a un lado todo lo que los rodea y que hemos ido construyendo, y nos quedamos únicamente con ellos dos, cara a cara, en un clímax que, creo, resultará muy satisfactorio", añadió el productor, confirmando así cómo culminará esta temporada 2 de Born Again.

"Obviamente, tenemos al alcalde Fisk y toda la intriga política que lo rodea dentro del ayuntamiento", señaló Wigutow. "Todo eso, pienso, es realmente fantástico. Pero, de todo lo que hemos hecho esta temporada -y ahora que estamos revisando los montajes, a punto de embarcarnos en la temporada 3-, lo más importante es que contamos una historia realmente grande que se volvió muy compleja y, después, en el final nos centramos de nuevo en lo importante", prosiguió.

"Hay una visión clara. El showrunner ha sido increíble y realmente tiene una perspectiva que hemos sabido plasmar. No es perfecta, pero creo que la temporada 2 está bastante bien y resultará muy satisfactoria", remarcó Wigutow sobre los ocho capítulos de esta entrega de Born Again.

Cabe recordar que Wilson Bethel, quien interpreta a Dex Poindexter/Bullseye, confirmó a finales del pasado octubre que muchas de las mejores secuencias de lucha se encontraban precisamente en estos nuevos ocho capítulos de la serie, incluyendo una de su personaje.

"En Daredevil: Born Again de Marvel Televisión, Matt Murdock es un abogado ciego con habilidades especiales que lucha contra las injusticias en su bufete de abogados, mientras que el antiguo jefe de la mafia, Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio), emprende su propia carrera política en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos se verán abocados a una colisión inevitable", reza la sinopsis oficial de la serie.

Además de Cox, D'Onofrio y Bethel, esta temporada 2 de Daredevil: Born Again traerá de vuelta a Krysten Ritter en el papel de la expeditiva y malcarada Jessica Jones para ayudar a Matt en su lucha contra Fisk. Deborah Ann Woll como Karen Page, Elden Henson como Foggy Nelson, Ayelet Zurer como Vanessa Fisk, Jon Bernthal como Frank Castle/The Punisher, entre otros muchos, completan el elenco.