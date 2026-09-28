Vengadores: Endgame suma 86 millones en taquilla con su reestreno: ¿Superará el récord de Avatar gracias a Encore? - MARVEL

MADRID, 28 Sep. (CulturaOcio) -

Vengadores: Endgame Encore, el reestreno de la aventura multiversal de Marvel de 2019, ha aterrizado con bastante fuerza en los cines, sumando 86 millones de dólares a la recaudación total de la película. El filme ha atraído a un número considerable de espectadores, teniendo en cuenta que lleva años en streaming, con la promesa de incluir escenas post-créditos que conectaran con la próxima cinta de Marvel, Vengadores: Doomsday, que se estrenará el 18 de diciembre.

Endgame Encore ha liderado la taquilla mundial este fin de semana con 86 millones de dólares recaudados a nivel global, de los cuales 26 millones corresponden a la taquilla de Estados Unidos y Canadá, mientras que 60 millones provienen del resto del mundo.

Sumando lo que ha cosechado en taquilla este fin de semana con su reestreno, la recaudación mundial de Vengadores: Endgame asciende a 2.885 millones. La cinta continúa así en el segundo puesto del ránking de las películas más taquilleras de la historia, por detrás de Avatar, con más de 2.920 millones, y por delante de Spider-Man: Brand New Day que, tras pulverizar un récord tras otro desde su lanzamiento, ya suma casi 2.500 millones en taquilla.

"Los reestrenos rara vez recaudan más de 10 millones de dólares", afirma David A. Gross, de FranchiseRe, según recoge el medio Variety. "Como estrategia de marketing, es una forma eficaz de generar boca a boca desde el principio", apunta, señalando cómo Endgame Encore beneficia a Marvel en cuanto a que eleva la expectación de cara al lanzamiento de Doomsday en diciembre.

ENDGAME: ENCORE NO LOGRA LIDERAR LA TAQUILLA EN ESPAÑA

En España, el esperado estreno de La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi ha eclipsado al gigante de Marvel Studios, recaudando más de 4,7 millones de euros en su primer fin de semana en cartelera, dejando a Endgame Encore en el segundo puesto del ránking.

Le sigue en tercer lugar En el corazón de la bestia, protagonizada por Brad Pitt y también recién llegada a la cartelera el pasado viernes 25 de septiembre. En el cuarto puesto se sitúa Resident Evil, que a nivel mundial ha sido la segunda película que más ha recaudado este fin de semana después de Endgame Encore, elevando su recaudación total por encima de los 196 millones en su segunda semana en cines.