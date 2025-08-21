Primer vistazo a Noah Centineo como Ken en el reboot de Street Fighter

MADRID, 21 Ago. (CulturaOcio) -

El reboot cinematográfico de Street Fighter dirigido por Kitao Sakurai (Un mal viaje) todavía no tiene fecha de estreno. Sin embargo, con la película ya en marcha ha salido a la luz varias imágenes del rodaje ofrecen un primer vistazo a Noah Centineo como el legendario luchador Ken Masters.

En la primera de estas intantáneas puede verse a Centineo caracterizado como Ken Masters, vistiendo un lujoso traje blanco, cara de pocos amigos y la larga melena rubia que luce el personaje en el videojuego Street Fighter Alpha. Enfrente del actor aparece sentado en una sala del set Curtis '50 Cent' Jackson, el actor y rapero que interpretará en la película al rudo boxeador Balrog.

First Look At Noah Centineo As Ken Masters with his blonde hair & you can tell they’re doing SF Alpha Ken with the Longer Hair I’m All Here For It I think this movie will be a mix between street fighter 2 & street fighter alpha #StreetFighterMovie #StreetFighter pic.twitter.com/8CRxIbElmR — ✦💫𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒𝐵𝑜𝑦𝑊𝒉𝑜 😎✦ (@FutureBoyWho2) August 18, 2025

La siguiente imagen muestra a la estrella de la WWE Cody Rhodes en una calle y, sin llegar a desvelar del todo su imponente físico, su pantalón militar y abrigo junto al contorno de su sombra delatan que su personaje es el temperamental Guile... y su singular corte de pelo.

Ya la tercera fotografía ofrece un breve vistazo al cómico Andrew Schulz como el luchador Dan Hibiki mientras juega a una máquina recreativa de Street Fighter.

Sin embargo, es otra imagen la que más ha captado la atención de los fans. Se trata de una secuencia en la que, con pantalones cortos vaqueros y una camiseta de tirantes, Centineo se encuentra durante una pausa del rodaje en una vistosa playa junto a varios miembros del equipo, mostrando su espectacular físico para el papel de Ken Masters.

Apparently this is Noah Centineo on the set of Street Fighter... the hair is giving Gary Daniels in City Hunter, so it's already a step up from Damian Chapa, lol. pic.twitter.com/VW6CwYFnq4 — Brandon B. (@OldPangYau) August 20, 2025

Por otra parte, Andrew Koji (Palomas negras) interpretará en el reboot de Street Fighter a su antiguo compañero y también rival, Ryu. Ambos luchadores son dos referentes dentro de la franquicia de videojuegos y poseen habilidades y destrezas muy similares.

Dirigida por Kitao Sakurai a partir de un guion de Dalan Musson (Capitán América: A Brave New World), la película también cuenta en su reparto con Jason Momoa (Una película de Minecraft), que dará vida al salvaje guerrero brasileño de piel verde Blanka; con la estrella de la WWE Roman Reigns (Fast and Furious) como el temible Akuma; con David Dastmalchian (Dune) como el poderoso y diabólico M. Bison; con el músico de country Orville Peck interpretando al escurridizo luchador enmascarado español Vega; y con Vidyut Jammwal en el papel del elástico luchador procedente de la India Dhalsim. Además, Hirooki Goto (Headshot) interpretará al colosal luchador de sumo E. Honda, y la actriz Callina Liang (Fundación) será quien encarne a la formidable luchadora china Chun-Li.