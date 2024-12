¿Cuándo se estrena la temporada 2 de Palomas negras en Netflix?

MADRID, 19 Dic. (CulturaOcio) -

Palomas negras, serie protagonizada por Keira Knightley, se estrenó recientemente en Netflix, convirtiéndose en la serie más vista y tomando el puesto de La locura. La plataforma renovó por una segunda temporada incluso antes de su estreno, y parece que los fans no tendrán que esperar demasiado para ver los nuevos capítulos.

El guionista y creador Joe Barton ha concedido una entrevista a The Hollywood Reporter en la que ha revelado en qué punto se encuentra la temporada 2, cuyo desarrollo ha ya comenzado y, por tanto, podría llegar antes de lo esperado a la plataforma.

"Literalmente, estoy en la sala de guionistas en este momento. Acabamos de terminar una reunión. Estamos resolviendo todo y poniendo todo por escrito. Pero sí, vamos a filmar el próximo año, así que, con suerte, no será una espera demasiado larga entre temporadas para la gente. Ahí es donde estamos", dijo.

Además, también dio algunos detalles sobre la trama. "Si fuera por mí, probablemente lo ambientaría todo en Navidad. Simplemente me gusta escribir sobre eso. Pero no, creo que debido principalmente a los calendarios y los lanzamientos, tener algo listo para la próxima Navidad sería imposible. Y entonces estaríamos en una situación en la que tendríamos que hacer que la gente esperara dos años para la Navidad, lo cual sería demasiado largo, así que creo que inevitablemente no será una serie navideña, pero será interesante verlos sin sus abrigos", agregó.

Barton ha dejado claro que la temporada 2 no estará lista para la Navidad de 2025, pero llegará antes de las fiestas de 2026, adelantando el periodo en el que probablemente se lanzarán los nuevos capítulos.

Además de Knightley, Palomas negras también está protagonizada por Ben Whishaw, Sarah Lancashire, Andrew Buchan, Kathryn Hunter, Ella Lily Hyland, Gabrielle Creevy, Omari Douglas, Andrew Koji, Luther Ford, Adeel Akhtar y Paapa Essiedu.